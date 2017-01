Nowy serwis zostanie oparty na open sourcowym Magento 2, jednym z najpopularniejszych systemów eCommerce. Platforma zostanie wyposażona w wiele funkcjonalności, dostosowanych do potrzeb branży budowlanej. Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowany koszyk, który wyliczy skomplikowaną cenę końcową na podstawie wielu warunków handlowych oraz kosztów transportu.

“eCommerce w sektorze B2B daje wiele korzyści. Z perspektywy klienta wdrożenie znacząco poprawia jakość obsługi. Złożenie zamówienia lub uzyskanie informacji nie wymaga kontaktu telefonicznego lub mailowego. O dowolnej porze dnia, również poza godzinami pracy biura obsługi klienta można się zalogować i zamówić towar, zweryfikować limit kredytowy, pobrać faktury lub sprawdzić aktualny status realizacji wysyłki. Z perspektywy dostawcy proces sprzedaży automatyzuje się. Złożone zamówienia on-line trafiają przez integrację do systemu ERP czyli planowania zasobów przedsiębiorstwa. Klient bezpośrednio zarządza swoimi zamówieniami, co znacząco eliminuje pomyłki. Pozwala to również na bardziej efektywną pracę zespołu obsługi klienta po stronie producenta.” mówi Marcin Moska, B2B eCommerce Director w Divante.

Implementację poprzedziła kompleksowa analiza przedwdrożeniowa, której celem było określenie zakresu projektu, szczegółowe rozpoznanie wszystkich wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań użytkowników co do tworzonego systemu. Na bazie tych informacji zespół Divante przygotuje makiety, które następnie zostaną poddane testom użyteczności. Po stronie Divante w projekt zostanie zaangażowany zespół składający się ze specjalistów IT z wielu różnych dziedzin, m.in. analityki, zarządzania projektami, User Experience i Customer Experience, wdrożenia serwisu oraz kontroli jakości.

Według badań Frost & Sullivan, do 2020 roku całkowita sprzedaż B2B w kanale online osiągnie wartość 6,7 bln dolarów i będzie stanowić 27% całkowitej sprzedaży w segmencie B2B.

„Jesteśmy pewni, że zautomatyzowanie procesu sprzedaży przyniesie korzyści zarówno nam jak i naszym partnerom handlowym. Obok oszczędności czasu, zmniejszenia prawdopodobieństwa pomyłek, stałej dostępności do informacji, należy również pamiętać o braku bariery geograficznej czy łatwiejszej dwukierunkowej komunikacji. ” mówi Paweł Zawierucha, Kierownik Projektu w RIGIPS.

RIGIPS to producent płyt gipsowo-kartonowych oraz systemów suchej zabudowy wnętrz (ścian działowych, sufitów podwieszanych, poddaszy) z wieloletnim doświadczeniem, działający na rynku polskim od 1994 roku. Marka jest częścią międzynarodowej grupy Saint Gobain - firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.

Współpraca Divante z RIGIPS rozpoczęła się w kwietniu 2016 roku. Uruchomienie nowego serwisu planowane jest na drugi kwartał 2017 roku.

To kolejny projekt z branży B2B w portfolio Divante. Wcześniej firma wdrożyła serwis internetowy dla dystrybutora sprzętu elektrotechnicznego TIM SA. Serwis został nominowany do głównej nagrody w prestiżowym konkursie Magento, producenta i dystrybutora oprogramowania dla sklepów internetowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divante – informacje dodatkowe

Divante specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań IT wspierających rozwój i optymalizację nowych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania e-commerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe.

Wśród oferowanych przez spółkę usług znajdują się:

• projektowanie serwisów e-commerce pod kątem usability;

• wdrożenia uznanych platform e-commerce i narzędzi marketingowych, m.in. Magento, SAP hybris;

• zintegrowane działania reklamowe w internecie, opierające się na personalizowanym przekazie, e-mail marketingu i reklamie efektywnościowej;

• wsparcie działań w obszarze m-commerce i app mobile;

• badania potrzeb konsumentów, analizy wzajemnego oddziaływania różnych kanałów sprzedaży (ROPO);

• działania wspierające, które obejmują bezpieczny hosting i migracje.

W 2015 roku Divante znalazło się w zestawieniu TOP3 najlepszych firm wdrażających technologię Magento, przygotowanym przez serwis Clutch.co: https://clutch.co/developers/magento/research. Spółka została także finalistą międzynarodowego konkursu Online Retail Awards – 2015 w kategorii E-commerce or m-commerce company of the year.

Od marca 2015 Divante wchodzi w skład grupy kapitałowej OEX.



Więcej informacji o Divante: www.divante.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa OEX – informacje dodatkowe

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów specjalizujących się w nowoczesnych usługach dla biznesu. W skład Grupy kapitałowej wchodzi spółka dominująca OEX S.A. oraz spółki zależne, między innymi: Divante sp. z o. o., Cursor S.A. i Tell sp. z o. o.,

Grupa OEX działa w trzech segmentach: E-biznes, Wsparcie sprzedaży i Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej,

E-biznes to dynamicznie rozwijający się segment, w którym Grupa oferuje usługi IT wspierające sprzedaż oraz obsługuje e-commerce w modelu end2end, od stworzenia projektu e-sklepu, przez technologię, marketing, magazynowanie i wysyłkę towaru do klientów, aż po obsługę posprzedażną. Częścią E-biznesu jest zarządzanie zlokalizowanym pod Warszawą centrum logistycznym o powierzchni 30 tys. m. kw.

W segmencie Wsparcia sprzedaży Grupa OEX świadczy usługi związane z dostarczaniem informacji niezbędnej do zarządzania sprzedażą, m.in. badania, audyty, usługi merchandisingowe i outsourcing sił sprzedaży. Specjalizuje się w programach konsumenckich i lojalnościowych, degustacjach, samplingach, animacjach sprzedaży i eventach.

W segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej spółki z Grupy OEX zarządzają łącznie największą liczbą salonów w Polsce dla trzech operatorów telefonii komórkowej: Orange, T-Mobile i Plus.

Więcej informacji o Grupie OEX: www.oex.pl