Do tej pory Sejm korzystał z usług Plusa. Teraz zdecydowano się na przejście do T-Mobile. Mimo że ta firma, należąca do Deutsche Telecom, zaproponowała wyższą cenę.

Na usługi telefonii komórkowej i mobilnej transmisji danych Kancelaria Sejmu w ciągu czterech lat przeznaczy maksymalnie 4 mln zł plus VAT. Zamówienie obejmuje też m.in. dostawę telefonów i modemów. Jak podaje serwis Telko.in, oferta Plusa została przez Kancelarię Sejmu odrzucona z powodu "rażąco niskiej ceny". W kryteriach oceny ofert zaproponowana cena miała 60 na 100 punktów. Pozostałe kryteria dotyczyły m.in.: limitu transmisji danych, pakietu darmowych SMS-ów i rabatu na telefony i akcesoria.

Arkadiusz Majewski z działu komunikacji korporacyjnej Polkomtelu (należy do Cyfrowego Polsatu Zygmunta Solorza-Żaka) poinformował nas, że operator wykorzystał już dostępne środki odwoławcze. - Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała wybór Kancelarii Sejmu - mówi Majewski. Nie ujawnia zaproponowanej przez Polkomtel "rażąco niskiej" ceny.

Czekamy na stanowisko biura prasowego Kancelarii Sejmu w tej sprawie.

