- Zdajemy sobie sprawę, że część ludzi doświadcza trudności w dostępie do Facebooka i Instragrama. Pracujemy nad przywróceniem sytuacji do normy najszybciej, jak to tylko możliwe - oświadczył przedstawiciel firmy.

Według danych serwisu Down Detector gromadzącego zgłoszenia od użytkowników doświadczających trudności w dostępie do usług internetowych, w Polsce najwięcej przypadków awarii odnotowywanych jest we Wrocławiu i Krakowie.