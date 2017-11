- W styczniu tego roku pokazaliśmy prototyp w miejscowości Hawthorne koło Los Angeles. To była pierwsza skalowalna kapsuła hyperloopa – wyjaśniał w rozmowie w czasie Kongresu 590. Co ciekawe, jest tu bardzo silny polski wątek. – Tę kapsułę wykonał zespół, który później założył Euroloop. To firma, która jest zarejestrowana w Polsce, ale ma dostęp do kapitału ludzkiego z całego świata – tłumaczył.

Co to jest HYPERLOOP? Oto, jak ideę tej technologii wyjaśnił Marek Gutt-Mostowy:

Jest to połączenie samolotu, kolei i transportu drogowego. Jest to kapsuła, która budową przypomina samolot. Może ona lewitować bądź być na kołach. Zamykamy ją w tubie, z której wypompowujemy powietrze, dzięki czemu pozbywamy się oporów, które przyczyniają się najbardziej do strat energetycznych. Uzyskujemy środek transportu, który jest wydajny, ekologiczny i ma potencjał wdrożenia na bardzo dużych prędkościach.

- Nasz pierwszy produkt komercyjny powinien być na rynku na przestrzeni trzech lat – zapewniał Marek Gutt-Mostowy.

Jak hyperloop będzie wykorzystywany w Polsce? I jak to się wszystko zaczęło?

JAKUB KAPISZEWSKI ROZMAWIA Z MARKIEM GUTT-MOSTOWYM - ZOBACZ