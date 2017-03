Dodatek "Sabotage" jest już dostępny na wszystkie platformy sprzętowe Co w nim znajdziemy? Cztery mapy, w tym jedną będącą kosmicznym odwzorowaniem słynnej "Afghan" z "Modern Warfare 2". To jednak nie wszystko - jest też nowa plansza dla fanów walki z nieumarłymi - tym razem kampania w trybie kooperacji toczyć się będzie w starym leśnym obozie, przerobionym na imprezownię w stylu techno. Dodatek będzie dostępny za darmo dla graczy, którzy kupili przepustkę sezonową - reszta będzie go mogła kupić osobno.

Call of Duty Rave in the Redwoods / Materiały prasowe

Niezależnie od lokalnych, amatorskich rozgrywek trwa też profesjonalna liga - Call of Duty World League. Odbyły się już dwa turnieje w Europie - w Londynie i Paryżu, a przed graczami jeszcze CWL Birmingham Open (14-16 kwietnia) organizowany przez Multiplay oraz CWL Sheffield Open (23-25 czerwca) organizowany przez EGL. Można w nich będzie zdobyć punkty potrzebne do awansu do Globalnej Ligi CWL Pro rozpoczynającej się 20 kwietnia. W rozgrywkach światowej ligi, których areną stanie się obiekt MLG Arena w Columbus (Ohio), weźmie udział 16 drużyn z całego świata.

Wydarzenie podzielone będzie na dwie fazy, z imponującą pulą nagród w każdej. Drużyny, które nie zakwalifikują się do pierwszej rundy Światowej Ligi CWL Pro, będą mogły powalczyć o awans do rundy drugiej CWL Pro, zbierając punkty online w tabelach CWL i turniejach GameBattles, oraz turniejach LAN dostępnych odpowiednio w poszczególnych regionach.