Wydarzenia odbywają się w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Turniej co roku gromadzi tysiące miłośników gier komputerowych, którzy od rana ustawiają się w długich kolejkach przed wejściem. Poprzedni weekend należał do fanów legendarnej gry League of Legends. W finałach triumfowała drużyna Flash Wolves z Tajwanu.

Najbliższe dni to decydujące zmagania w Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) oraz StarCraft II. Oprócz turnieju, odbędzie się także IEM Expo, którego uczestnicy będą mogli brać udział w konkursach, obejrzeć nowinki technologiczne, porozmawiać ze znanymi w tym kręgu osobami czy pograć w strefach free to play. Wydarzeniom tym towarzyszyć będą osobne turnieje.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) to jeden z najpopularniejszych tytułów na świecie. Podczas tej strzelanki sieciowej z gatunku first-person shooter gracze wcielają się w terrorystów lub antyterrorystów i prowadzą między sobą walki. Faza grupowa w CS:GO rozpoczęła się w środę, ale to w piątek ruszyły ostateczne zmagania. Finał odbędzie się w niedzielę. Pula nagród wynosi ok. miliona zł. Do światowej czołówki zespołów grających w CS:GO należy polska drużyna Virtus.pro. Jednak w czwartek, niespodziewanie "Virtusi" odpadli w fazie grupowej.

W weekend finały zostaną też rozegrane w strategii w czasie rzeczywistym StarCraft II - jednej z najpopularniejszych na świecie. Pula nagród też wynosi ok. miliona zł, a ostateczna rozgrywka również odbędzie się w niedzielę. Wydarzenie IEM co roku gromadzi w Katowicach tysiące fanów. Także w piątek już od rana przed Spodkiem ustawiały się długie kolejki do wejścia. Rozgrywki można też śledzić w internecie.

Finały sezonu Intel Extreme Masters 2017 odbywają się w Polsce po raz piąty. Transmisje finałów ubiegłorocznego, 10. sezonu Intel Extreme Masters w Katowicach, miały 34 mln widzów, a w najlepszym momencie oglądały je jednocześnie dwa miliony osób. Trzydniowa impreza przyciągnęła też do Katowic łącznie 113 tys. widzów "na żywo".

Przedstawiciele organizatorów Electronic Sports League podkreślali, że było to największe wydarzenie e-sportowe w historii. Turniej był transmitowany w 26 językach na 14 platformach streamingowych. Podczas finałów 10. IEM World Championship na scenie głównej w Spodku mistrzowskie tytuły zdobyli: SK Telecom T1, Fnatic oraz Choi "Polt" Seong Hun - odpowiednio w League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive oraz StarCraft II: Legacy of the Void.

Mistrzostwa organizuje Electronic Sports League odpowiedzialna za największe doroczne turnieje najpopularniejszych gier komputerowych, m.in. Intel Extreme Masters, ESL Pro Series oraz Starcraft II World Championship Series, a także rozgrywki dla amatorów.