To jest gra, którą zapowiedzieliśmy dość dawno temu. Cały czas nad nią pracujemy. Jeszcze nie wystartowała kampania, tak że poza tą historyczną zapowiedzią milczymy. Przyjdzie taki moment, kiedy pokażemy, co zrobiliśmy. Ale to jeszcze nie w tej chwili. Natomiast 'Cyberpunk' to jest projekt ogromny, bardzo ambitny, z którym wiążemy ogromne nadzieje - powiedział Adam Kiciński w rozmowie z inwestorzy.tv.



Bo z każdym 'Wiedźminem' robiliśmy bardzo duży krok, w każdym wymiarze - w wymiarze jakościowym, w wymiarze rozpoznawalności naszej firmy, w wymiarze finansowym. I jesteśmy przekonani, że stać nas w przyszłości na kolejny duży krok, tylko to jest bardzo dużo pracy. Trzeba się uporać z wieloma wyzwaniami, ale wierzymy, że możemy zrobić w przyszłości ogromny, wielki krok z 'Cyberpunkiem', a po drodze nauczyć się robić gry multi-player'owe i z sukcesem rozwijać 'Gwinta' i przy okazji korzystać z tego, że gracze płacą - dodał prezes.



Podkreślił, że najwięcej sił twórczych i najwięcej środków spółka przeznacza na "Cyberpunka". Zespół twórczy "Cyberpunka" jest trzy razy większy od zespołu projektu "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", wskazał. "Gwint" pozwala na rozgrywki sieciowe z innymi graczami oraz na zakupy dodatków.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.