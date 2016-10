Jedno z najlepszych laboratoriów świata, testujących programy antywirusowe przygotowało nowe zestawienie oprogramowania antywirusowego. Zdaniem AV-Test, trzy programy zdobyły jednocześnie pierwsze miejsce. To produkty firmy Bit Defender, Kaspersky Labs i Trend Micro. Tylko te aplikacje zdobyły maksymalną liczbę punktów zarówno w wykrywaniu nowych zagrożeń i walki ze znanymi problemami. One także obciążają najmniej nasz komputer (co szczególnie ważne jest w przypadku słabszych laptopów i tabletów) oraz generują najmniejszą liczbę fałszywych alarmów.

Trzeba jednak pamiętać, że - jak wynika z testów - z tych trzech programów, jedynie BitDefender i Kaspersky potrafiły pokonać 100 proc złośliwego oprogramowania. Trend Micro wykrył zaś "jedynie" 98,8 proc problemów. Najsłabiej poradziły sobie za to Intel Security od McAfee, pakiet cyberbezpieczeństwa Comodo oraz Microsoft Security Essentials.

Jeśli chcemy oszczędzić pieniądze i zainstalować darmowy pakiet dbający o bezpieczeństwo naszych danych, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest Avast - zajął on co prawda dopiero 15 miejsce w teście, jednak poradził sobie z 97,5 proc. próbek niebezpiecznego oprogramowania.

Trzeba też pamiętać, że kupując markowe oprogramowanie, dostajemy nie tylko sam program antywirusowy - w komplecie jest też firewall, ochrona rodzicielska, moduł chroniący naszą pocztę przed spamem, jak też darmową wersję programu przeznaczony dla naszych urządzeń mobilnych. Łatwiej też jest uzyskać pomoc techniczną w przypadku, gdy nasz komputer zostanie zaatakowany.