Wygląda na to - pisze portal niebezpiecznik.pl, że ktoś zapomniał przedłużyć ważności domeny klubu parlamentarnego PiS. Stronę poświęconą działalności parlamentarzystów partii zastąpili bowiem miłośnicy sera. Adres kppis.pl należy bowiem teraz do "Klubu Przyjaciół Pieczywa i Sera". Okazuje się też, że osoby zajmujące się główną stroną partii, bo linki z niej prowadzą dalej do przejętej strony.

Niebezpiecznik.pl ostrzega też, że jeśli w domenie znajdowała się służbowa poczta użytkowników strony, to jej nowy właściciel może wejść w posiadanie partyjnych maili.