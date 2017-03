Akcja jest prosta - wystarczy na Facebooku, Twitterze czy Instagramie wrzucić zdjęcie dłoni, przekreślonej czarną kreską i dodać do niego hasztag #LiniaProsta. Za każdy taki wpis telewizja Lifetime przekaże Stowarzyszeniu Bardziej Kochani 5 złotych na projekt "Mieszkanie chronione". Pomoże on usamodzielnić się osobom, dotkniętym tą chorobą. Akcja potrwa do końca marca, a jej organizatorzy chcą zebrać 40 tysięcy złotych.

Pomysł na akcję wziął się z jednej z charakterystycznych cech Zespołu Downa - osoby dotknięte tą chorobą mają pojedynczą, prostą przecinającą dłoń linię.