Pierwsze, co robimy to tworzymy komputerze folder, do którego wrzucamy te pliki muzyczne, które chcemy mieć w bibliotece Spotify. Następnie wchodzimy do desktopowej aplikacji, klikamy menu "plik" i wybieramy "preferencje". Następnie z wyświetlonej listy wybieramy "dodaj źródło" i tam podajemy nasz katalog.

Pliki muzyczne zostaną wtedy zaimportowane do biblioteki i można je będzie znaleźć w kategorii "lokalne pliki". Potem trzeba tylko stworzyć własną listę odtwarzania i przeciągnąć na nią wszystkie nasze wgrane piosenki i na koniec zaznaczyć opcję "dostępna w tryb offline".

Wtedy wystarczy tylko na naszym urządzeniu mobilnym - które musi działać w tej samej sieci WIFI, co komputer - wejść do Spotify i pobrać listę na telefon czy tablet. Dopóki jej nie skasujemy, będzie cały czas dostępna. Trzeba tylko pamiętać, że ten sposób wgrania muzyki działa tylko przy wykupionym abonamencie, który pozwala nam tworzyć listy odtwarzania offline.