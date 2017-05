Apple uznało, że Polacy mogą płacić za zakupy w AppStore we własnej walucie. Dlatego też firma przeliczyła ceny aplikacji z euro na złotego. Niestety kurs, po którym obliczono nowe stawki nie jest przyjazny naszym portfelom - 1 euro to - według Apple - 4,58 PLN (obecny kurs średni to 4,18). To zaś oznacza, że niektóre programy będą droższe niż do tej pory.

Jednocześnie jednak firma zdecydowała się obniżyć ceny subskrypcji swojego serwisu muzycznego do 19,90 PLN oraz planów taryfowych chmury iCloud. 50 GB miejsca na dane kosztuje teraz 3.99, a 200 GB to koszt 11,99.