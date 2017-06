Kupno smartfona z Chin bywa często mniej kłopotliwe i jest bardziej bezpieczne od zakupów na największym polskim portalu aukcyjnym. Gdy już upatrzymy swój wymarzony model, warto zwrócić uwagę u kogo go kupujemy. Oprócz popularnego AliExpress zakupy możemy zrobić na Gearbest i Ibuygou. Potem zostaje wybrać sprzedawcę - warto zwrócić uwagę na koszt dostawy (wielu sklepów oferuje darmową przesyłkę) oraz miejsce, z którego wysyłana jest paczka. Jeśli bowiem wybierzemy dostawę z magazynów firmy zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ominie nas konieczność zapłacenia podatku VAT.

Do wyboru zwykle mamy dwie opcje dostawy - darmową paczkę pocztową i przesyłkę kurierską. Paczka zwykłą pocztą będzie do nas szła okoł3-4 tygodni i zawsze trafi do urzędu celnego, gdzie będziemy musieli opłacić podatek VAT. Z kolei przesyłka kurierska jest dużo szybsza i jest pewna szansa, że paczka nie zostanie obciążona podatkiem. Do tego serwis Ibuygou oferuje specjalną opcję ubezpieczenia od VAT, które kosztuje 5 proc. wartości zamówienia. Jeśli paczka trafi do urzędu celnego, wówczas wystarczy przesłać fakturę za opłacony podatek do serwisu a pieniądze trafią na nasze konto.

Jak zapłacić za paczkę? Jedną z możliwości jest serwis PayPal, który oferuje świetną ochronę dla kupujących. Drugą zaś jest płatność kartą kredytową (co w razie czego pozwoli nam skorzystać z funkcji charge back). Polecam jednak wyrobienie specjalnej karty przedpłaconej, na której są tylko pieniądze przeznaczone na zakupy. Ewentualnie otworzenie drugiego rachunku, na który trafią tylko pieniądze na transakcję. W ten sposób unikniemy problemów, gdyby dane naszej karty zostały przechwycone przez hakerów.

Dostaliśmy wreszcie telefon. Co dalej? Większość smartfonów i tak ma wgrane globalne oprogramowanie, pozwalające na obsługę menu w języku polskim czy angielskim. Jeśli nie, to zawsze w sieci dostępny jest software stworzony przez entuzjastów, który pozwoli nam odblokować polskie menu.

Nie powinno też być problemów z gwarancją. Niektóre chińskie serwisy współpracują z polskimi serwisami. Inne z kolei pozwalają odesłać telefon do Chin do naprawy. W razie czego pozostaje naprawa poza gwarancją - wiele serwisów oferuje taką możliwość, trzeba tylko sprawdzić czy koszt naprawy nie będzie wyższy od ceny nowego urządzenia.