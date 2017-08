Bank danych Google o naszej aktywności jest dostępny w serwisie "My Activity". Po zalogowaniu się na swoje konto, możemy widzieć dokładnie co i kiedy robiliśmy w sieci, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerze. Możemy zobaczyć nie tylko odwiedzane strony internetowe i pytania zadane wyszukiwarce tekstową, ale także jakie obrazy i filmy staraliśmy się odnaleźć oraz które mapy Google'a sprawdzaliśmy. Na serwerach koncernu są też dostępne informacje o wyszukiwaniach głosowych ze smart TV. Serwis pokazuje nam także, kiedy i gdzie byliśmy - korzysta wtedy z danych logowania naszych urządzeń mobilnych.

Firma zapewnia, że tak aktywność służy temu, by "szybciej wyszukiwać i otrzymywać dopasowane do Ciebie wyniki w wyszukiwarce, Mapach, Now oraz innych usługach Google" - pozwala nam też wyłączyć zapisywanie tych informacji oraz wyczyścić historię YouTube, przeglądarki i innych usług. Możemy albo usunąć wszystko, albo też wybrać przedział czasowy, z którego chcemy wykasować dane.

Strona "My Activity" daje nam też opcję zajęcia się reklamami kontekstowymi czy też wyświetlanymi przed filmikami na YouTube. Możemy albo zaznaczyć opcję, by wszystkie "aktywności i informacje" na koncie Google nie były wykorzystywane do personalizacji reklam. Jeśli zaś chcemy, by te ogłoszenia jednak do nas trafiały, to możemy sami zdecydować, jakie kategorie nas najbardziej interesują, a jakie mają do nas nie trafić.