Testy nowego sposobu wyświetlania reklam w kilku państwach świata okazały się sukcesem - wynika z oświadczenia portalu społecznościowego. Dlatego też Facebook postanowił udostępnić możliwość reklamowania swojego biznesu na całym świecie. Jak to będzie działało? Reklamy trafią do nas do zakładki "Home" w aplikacji. Jeśli w nie klikniemy, zostaniemy przełączeni do rozmowy z przedstawicielem firmy, której reklamę oglądaliśmy, albo trafimy na stronę reklamowanej usługi.

Na szczęście, na razie reklamy nie zostaną umieszczone w naszych konwersacjach ze znajomymi. Nie będą też automatycznie odtwarzane.