"Krystyna Pawłowicz od lat wykorzystuje media społecznościowe do szerzenia nienawiści do Polaków. Znieważa i obraża ludzi" - czytamy w petycji internetowej, która powstała po kontrowersyjnym wpisie posłanki Krystyny Pawłowicz.Polityk obarczyła "środowiska liberalno-lewackie" winą za samobójstwo 14-letniego Kacpra, prześladowanego przez rówieśników, którzy uważali go za homoseksualistę.

>>>PRZECZYTAJ WPIS KRYSTYNY PAWŁOWICZ, KTÓRY WYWOŁAŁ BURZĘ W SIECI>>>

Dlatego też internauci chcą, by Facebook usunął konto poseł PiS. Petycję już podpisało ponad 13 tys. ludzi. Użytkownicy sieci wzywają też na portalach społecznościowych, by oprócz podpisywania petycji masowo zgłaszali też do administracji Facebooka profil posłanki.

Czy Facebook zablokuje konto poseł PiS? Portal społecznościowy znany jest z tego, że walczy z mową nienawiści i potrafi usuwać konta skrajnej prawicy. Przekonali się o tym działacze ONR czy organizatorzy Marszu Niepodległości, którzy z dnia na dzień stracili swoje profile na Facebooku. Za zgłoszenia nie odpowiada jednak automat - protesty trafiają do specjalnego działu w Dublinie, gdzie pracownicy portalu decydują o usuwaniu czy blokowaniu kont.

Za co Facebook może usunąć konto? M.in. za propagowanie nienawiści, wzywanie do "przemocy bezpośredniej", nękanie i prześladowanie oraz za przesyłanie treści wspierających terror.