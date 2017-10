W tym roku wielu Polaków może kupić prezenty gwiazdkowe w Chinach. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", PayU - internetowy system płatności, z którego korzystają miliony Polaków - podpisał umowę z chińskim serwisem AliExpress. Usługa właśnie rusza. Pozwoli realizować płatności za pośrednictwem serwisu.

Jak czytamy w gazecie, do tej pory dla wielu kupujących za granicą barierą były właśnie metody płatności. "Rz" zauważa, że szybkie przelewy internetowe to polski wynalazek i tylko u nas są tak popularne. 62 proc. rodzimych e-konsumentów uważa je za najbardziej zachęcające do kupowania online. Na Zachodzie płaci się kartą kredytową. U nas to wciąż mało popularne rozwiązanie.

Wybór Polski jako pierwszego rynku, na którym rozpoczynamy współpracę z chińskim serwisem, był naturalny dla obu stron - mówi, cytowany przez "Rz", Mario Shiliashki, prezes PayU na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.