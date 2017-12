Wielu graczy dziękuje za dzień, w którym szwedzki programista Markus "Notch" Persson znalazł w sieci świat gry "Dwarf Fortress" - prostej graficznie, ale bardzo wciągającej aplikacji, w której gracze budują fortecę krasnoludów w taki sposób, jaki im się wymarzy. Ta gra wciągnęła go tak bardzo, że rzucił robotę w uznanym studiu developerskim i zaczął pracować dla Jalbum, firmy tworzącej "Dwarf Fortress". Już wtedy zaczynał myśleć o stworzeniu podobnego świata, jednak z lepszą grafiką, który dawałby jego uczestnikom totalną swobodę w działaniu. Wszystko zmieniło się jednak, gdy trafił na porzucony projekt "Infiniminer", czyli grę Zachary’ego Bertha w którym ludzie budowali rzeczy za pomocą sześciennych bloków.

Początkowo w "Infiniminerze" drużyny graczy rywalizowały w jak najszybszym zbieraniu surowców i przenoszeniu ich do bazy. Stawiane budowle miały spowolnić rozwój przeciwnika i pomóc w wygranej. Później jednak użytkownicy stwierdzili, że budowanie jest fajniejsze od rywalizacji.

Marcus tak wsiąkł w ten świat, że zaczął na jego podstawie tworzyć własną grę. Na początku maja 2009 na YouTube trafiły filmiki z Minecrafta a pierwszą testerką gry stała się jego ówczesna dziewczyna Elin. 17 maja miał już gotowy grywalną wersję. Miał też już przygotowaną ścieżkę rozwoju biznesu - chciał by gracze płacili za Minecrafta (ale w zamian każdą następną wersję dostawaliby za darmo), słuchał też użytkowników - upublicznił kod i współpracował z graczami, wykorzystując ich sugestie.

Gra okazała się tak dużym hitem, że od 2009 kupiło ją ponad 100 milionów ludzi. Jest dostępna zarówno na konsolach, komputerach, jak i urządzeniach przenośnych. Praca nad Minecraftem wyczerpała Perssona jednak tak mocno, że w czerwcu 2014 zapytał na Twitterze, czy ktoś by nie kupił jego firmy, bo on już ma dość. Następnego dnia do jego firmy zadzwonił szef Microsoftu z konkretną propozycją. Do gry próbowała też wejść firmy Activision i EA, jednak nie były w stanie przebić oferty koncernu z Redmond. I tak, za 2,5 miliarda dolarów Marcus "Notch" Persson sprzedał dzieło swojego życia.

Z transakcji nie byli jednak zadowoleni pracownicy firmy Mojang. Okazało się, że udziały w firmie mieli tylko Persson i kilku innych założycieli. To oni zgarnęli więc wszystkie pieniądze od Microsoftu, a pracownicy nie dostali ekstra pieniędzy.

Sukces w biznesie nie przełożył się jednak na sukcesy w życiu osobistym. Małżeństwo zawarte w 2011 z ukochaną Elin, rozpadło się po roku. Mimo intercyzy, Markus nie zostawił jej z niczym – wyprowadził się z drogiego apartmentu w Sztokholmie i płaci wysokie alimenty na swoją jedyną córkę. Kolejne próby znalezienia miłości spaliły na panewce - jak sam napisał na Twitterze, poznał fajną dziewczynę, ta jednak przestraszyła się jego trybu życia i wolała spotykać się ze zwykłym człowiekiem, a nie miliarderem.

Z depresji nie były w stanie wyciągnąć go takie zakupy, jak willa za 70 milionów dolarów, o którą rywalizował z Beyonce i Jayem-Z i za którą zapłacił gotówką. Jak sam przyznał – "Gdy już masz wszystko, nie masz motywacji, by działać dalej". Dodał też, że ze względu na "brak równowagi majątkowej, nie da się spotykać ze zwykłymi ludźmi". Narzekał, że choć imprezuje na Ibizie i spotyka celebrytów z pierwszych stron plotkarskich magazynów, to jednak czuje się samotny jak nigdy. Z nudów wziął się nawet za grę w golfa i, choć grywa na najlepszych i najdroższych trasach, to - jak przyznał nie ma kompletnie pojęcia, jak dobrze grać i o co tak naprawdę chodzi w golfie.

Kilka razy wywołał też skandale na Twitterze, pisząc, że jest dumny z tego, że jest biały czy domagając się "parady miłości" dla par heteroseksualnych. Ostro wtedy go krytykowały zarówno media, jak i internauci o lewicowych poglądach.

Jego ciężkie życie jako milionera i to, że wolał wirtualny świat od rzeczywistości nie powinno jednak dziwić - jego dzieciństwo dalekie było od normalności. Pochodzi z małego szwedzkiego miasteczka Edsbyn. Jego ojciec - Birger - był zwykłym robotnikiem, który ciężko pracował, by stać się jednym z dyrektorów szwedzkich kolei. Sukces jednak zniszczył jego życie - mężczyzna stał się narkomanem. Rodzina zwróciła się więc o pomoc do chrześcijańskich misjonarzy, którzy wysłali Birgera i jego żonę do Edsbyn, gdzie urodził się im Markus. Gdy rodzina poukładała sobie życie, wróciła do Sztokholmu, jednak Birger nie wytrzymał bez narkotyków, co z kolei doprowadziło do rozwodu rodziców. Markus został z matką, a ojciec w 2011 popełnił samobójstwo. Początkowo problemy z narkotykami miała też siostra twórcy Minecrafta, jednak jej udało się wyjść z nałogu i jest teraz szczęśliwą matką piątki dzieci. Rodzina może liczyć na wsparcie bogatego Markusa. Matka dostała od niego luksusowy apartament, a siostra mogła m.in. liczyć na operacje plastyczne.

Jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, to jest członkiem szwedzkiej Partii Piratów i jasno daje do zrozumienia, że nie popiera podejścia koncernów do walki z piractwem. Jeśli ukradniesz samochód, oryginał jest stracony, jeśli skopiujesz grę, to oryginał zostaje - stwierdził. Nie przeszkadza mu nawet to, że ponad 70 proc. kopii Minecrafta jest pirackich. Jak powiedział podczas jednego ze spotkań niezależnych twórców gier, wystarczy dać ludziom dobrą grę i co jakiś czas dodawać do niej nowe elementy, to nawet jeśli ściągnęli grę z pirackich serwerów, zdecydują się kupić oryginał.

Nie zdecydował się też - jak choćby Bill Gates czy Elon Musk - pójść drogą wspierania nauki i postępu. Uznał, że gdyby był tacy, jak oni, to wtedy znów czułby na sobie taką presję, jak wtedy, gdy nie wytrzymał i zdecydował się sprzedać Minecrafta Microsoftowi. Pomaga za to organizacjom charytatywnym, jak „Lekarze bez granic”

Obecnie nie pracuje nad żadnym dużym projektem w stylu Minecrafta. OD czasu do czasu tworzy tylko niewielkie gry. Sądząc z jego zachowania zarówno na Twitterze, jak i z życia codziennego, raczej nie ma mowy, by zdecydował się na coś równie imponującego, co gra, która stała się prawdziwym hitem.