Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Estetycznych opublikowało - jak pisze "Metro" - coroczny raport z ilości różnych zabiegów upiększających. Okazuje się, że kobiety decydują się tylko na operacje poprawiające ciało, ignorując zabiegi, wpływające na twarz. Liczba zabiegów faceliftingu spadła bowiem aż o 44 proc.

Zdaniem lekarzy to efekt filtrów nakładanych na zdjęcia w aplikacjach do portali społecznościowych, jak też dodatkowym możliwościom aplikacji do robienia zdjęć smartfonami, które pozwalają usunąć wszelkie niedoskonałości twarzy bez konieczności przeprowadzenia zabiegów u chirurga plastycznego.