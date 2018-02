Użytkownicy aplikacji Facebooka na Androidzie mogli zauważyć nową opcję przy komentowaniu postów pod profilami sklepów czy instytucji i osób publicznych. Mogli bowiem wybrać by komentarz "ocenić negatywnie". Początkowo użytkownicy tego portalu społecznościowego zaczęli się cieszyć, że to pierwszy krok do wprowadzenia opcji "nie lubię tego", jednak tłumaczenie Facebooka rozwiało te marzenia.

Serwis tłumaczy bowiem portalowi "Gizmodo", że to tylko opcja testowa, która ma pozwolić Facebookowi uzyskać opinię użytkowników w sprawie komentarzy. Opcja ta ma nie wpłynąć na pozycję komentarzy pod postem, czy sprawić, że wpis nie zostanie wyświetlany.

Facebook dodaje też, że ta nowa opcja dostępna jest tylko dla wybranych osób w USA i na razie nie będzie rozszerzana na inne kraje.