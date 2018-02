Najpopularniejszym serwisem, usuwającym wpisy na Twitterze - jak pisze portal The Verge - jest darmowy TweetDelete. Pozwala on bowiem nie tylko skasować naszą historię, ale ustawić także czas, po jakim nasze przyszłe wpisy zostaną skasowane (można wybrać od tygodnia do roku). Potrafi on jednak usunąć tylko 3200 tweetów za jednym uruchomieniem, więc gdy mamy więcej wpisów, których chcemy się pozbyć, trzeba aplikację uruchomić kilka razy

Kolejne dwie propozycje – TweetDeleter i TweetEraser - są już płatne. Co potrafią? To, co darmowy TweetDelete plus możliwość zachowania naszej historii w pliku zip lub w chmurze.