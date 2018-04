To bardzo mocny cios Facebooka wymierzony w polską skrajną prawicę. Obecność organizacji konsekwentnie naruszających nasze zasady może zostać zabroniona na naszej platformie. Tak stało się w przypadku Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) i Narodowego Odrodzenia Polski (NOP) w Polsce - czytamy w specjalnym oświadczeniu portalu społecznościowego. Uważamy, że organizacje te otwarcie propagują poglądy rasistowskie, antysemickie i homofobiczne. Zapoznaliśmy się z wieloma zgłoszonymi nam materiałami, w których atakowano ludzi ze względu na ich cechy chronione - dodaje portal.

Z portalu znikną nie tylko konta tych organizacji. Nie wolno będzie też używać ich symboli i haseł. Zgłoszone do nas materiały zawierające takie symbole i odwołania, wykorzystywane do rozprzestrzeniania mowy nienawiści, zostaną usunięte - czytamy dalej. Facebook ostrzega też, że jeśli użytkownicy będą notorycznie naruszać Standardy Społeczności, by dalej pisać o działalności skrajnej prawicy, to portal może zawiesić ich konta.

Jednocześnie firma zapewnia, że decyzja nie była łatwa, bo ludzie powinni mieć możliwość angażowania się w dyskusje polityczne na Facebooku, jednocześnie jednak portal chce, żeby ludzie zawsze czuli się mile widziani i bezpieczni.