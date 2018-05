Czarna kropka to nowa odsłona ataku tzw. "bombą wiadomościową". Zawiera zawiera złośliwy kod, który powoduje zalanie aplikacji specjalnymi niewidocznymi znakami. To kończy się zawieszeniem nie tylko programu, ale także telefonu - i to zarówno urządzeń z Androidem, jak i tych, działających na iOS. Innego wyjścia niż reset urządzenia nie ma.

WhatsApp został zaatakowany przez dwie tego typu wiadomości - pisze portal Slash Gear. Jedna z nich zawiera dużą czarną kropkę i ostrzeżenie, czym może się skończyć jej dotknięcie. Druga zaś wygląda całkowicie niewinnie, ale działa tak samo.

Jedynym wyjściem, by się uchronić przed takimi atakami to przede wszystkim nie otwierać podejrzanych wiadomości od osób, których nie znamy. Jeśli zaś już je otworzymy to nie sprawdzać, czy ostrzeżenie w nich zawarte, faktycznie zawieszą nam telefon.