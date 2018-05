Telefon od Google Duplex jest praktycznie nie do odróżnienia od rozmowy ze zwykłym człowiekiem. Sztuczna inteligencja doskonale sobie radzi w rozmowie, do tego jej głos budzi zaufanie. Dlatego też eksperci uważają, że Google popełnia duży błąd, wprowadzając tę usługę bez żadnej kontroli

Roboty zawsze powinny mieć syntetyczny głos - uważa Stewart Brand, który od dawna wzywa koncerny do odpowiedzialności w sprawach rozwoju A.I. Wtóruje mu profesor Zeynep Tufekci, który napisał, że Dolina Krzemowa jest etycznie zagubiona i nie potrafi się niczego nauczyć - informuje Bloomberg.

Eksperci uważają bowiem, że ludzie będą się zastanawiać - czy rozmawiają z A.I, czy też dzwoni do nich prawdziwy człowiek. To z kolei będzie szybko budować nieufność między ludźmi, którzy będą się bali, że dzwoni do nich nie kolega czy koleżanka, a robot. Do tego, jak tłumaczy w portalu Tech Crunch dr Thomas King z Oxfordu, może też dojść do dalszej mechanizacji wielu zawodów i zwalnianiu choćby konsultantów telefonicznych, którzy zostaną zastąpieni przez oprogramowanie Google.

Dlatego też naukowcy z całego świata wzywają do wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji telefonów od A.I. Google, co prawda, zapewnia, że taki mechanizm wprowadzi, gdy Duplex oficjalnie trafi na rynek – przedstawiciele koncernu nie chcą jednak zdradzić, czy będzie to przymusowo włączona usługa, czy też jedynie opcja.