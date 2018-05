Cyfryzacja stała się codziennością zarówno dla konsumentów, jak i dla firm. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” z maja 2016 r., już 47% Polaków kupuje w sklepach online, a liczba ta stale rośnie. Stawia to przedsiębiorcom nowe wyzwania w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych. Tymczasem na tle innych państw Unii Europejskiej – cyfryzacja wciąż przebiega stosunkowo wolno. Obrazuje to m.in. „Raport o postępie cyfrowym Europy” przygotowany przez Europejski Urząd Statystyczny za rok 2017, który wskazuje, że rodzimy biznes internetowy stanowi 4,1% PKB. Z kolei w innych krajach, jak Dania czy Szwecja, udział handlu online w strukturze PKB doszedł już do 7-8%. Wiele polskich firm dopiero buduje umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych do wspomagania funkcjonowania biznesu. Niewątpliwie jednak dynamika cyfryzacji polskich przedsiębiorstw będzie rosła.

MagentaBiznes – realne wsparcie w cyfryzacji firmy

Wymagania współczesnego rynku nie uszły uwadze T-Mobile. Jego najnowsza oferta MagentaBiznes dla klientów biznesowych pomaga małym i średnim firmom łatwiej prowadzić biznes w cyfrowym świecie. Propozycja operatora odchodzi od klasycznych wariantów dobierania do taryfy usług głosowych mniejszego lub większego pakietu internetu, a w zamian wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców umożliwiając im wybór nielimitowanego dostępu do sieci z prędkością transferu dostosowaną do ich preferencji. Klienci mają do wyboru więc trzy opcje z nielimitowanym internetem mobilnym – do 20 Mb/s, do 60 Mb/s, wariant bez ograniczeń szybkości przesyłania danych lub pakiet 10 GB, który można zwiększyć w razie potrzeby.

Gdy już firma zdecyduje się na konkretny wariant internetu, otrzymuje w podstawowym zestawie dwie karty SIM. Jedna z nich to karta internetowa, która umożliwia dostęp do sieci dla wszystkich użytkowników w ramach umowy – umieszczona np. w routerze pozwoli na korzystanie z usług sieciowych w biurze. Druga karta posiada z kolei nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet mobilny, umożliwiając kontakt z klientami online bez ograniczeń. Przedsiębiorca może również w dowolnym momencie rozszerzyć podstawowy zestaw dwóch kart SIM w ramach MagentaBiznes o kolejne karty SIM. Mogą one być używane zarówno w smartfonie, jak i w tablecie, kolejnym routerze, laptopie czy innym urządzeniu. W ten sposób firma otrzymuje kompleksową i spersonalizowaną usługę głosową oraz pakietu danych. T-Mobile ponadto uwzględnił sezonowość potrzeb firm - jeżeli po sezonie okaże się, że dana dodatkowa karta dla pracownika jest już niepotrzebna, przedsiębiorca zapłaci za nią jedynie 1 zł netto miesięcznie.

Usługi dodatkowe, które ułatwiają pracę

Dużą zaletą najnowszej oferty T-Mobile jest ponadto wachlarz dodatkowych usług do wyboru, które ułatwią codzienne prowadzenie biznesu. Wśród nich przedsiębiorcy znajdą Księgowość Online, która umożliwia każdemu małemu przedsiębiorcy łatwe wystawianie faktur oraz samodzielne prowadzenie księgowości. Usługa pozwala również na generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który od stycznia wszystkie firmy muszą wysyłać drogą elektroniczną. Warto zwrócić także uwagę na Zdalny IT Serwis, w ramach którego specjaliści T-Mobile naprawią usterkę, udzielając wskazówek telefonicznie lub łącząc się zdalnie z urządzeniem. Pomocny może okazać się również pakiet Office 365, który oferuje m.in. profesjonalną pocztę o pojemności 50 GB oraz system do rezerwacji wizyt online. Sporym atutem usługi jest wsparcie operatora w konfiguracji środowiska i migracji danych przy procesie przejścia na pakiet Microsoftu.

Oprócz wymienionych benefitów, najnowsza oferta T-Mobile proponuje firmom także inne korzyści, które jak dotąd nie stały się standardem operatorów telekomunikacyjnych. Interesującym rozwiązaniem jest tu choćby możliwość dokupienia urządzenia nie tylko w momencie podpisywania umowy, lecz także w czasie jej trwania. Co więcej, to od preferencji przedsiębiorstwa zależy wysokość rat oraz opłata na start przy zakupie sprzętu.