Celem projektowanej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest zapewnienie Polakom dostępu do usług i portali publicznych za pomocą jednego loginu i hasła - powiedział we wtorek w Sejmie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Taka identyfikacja elektroniczna, jak zaznaczył, ma być prosta w zastosowaniu, szybka i bezpieczna.

Dodał też, że ważnym krokiem w przejściu z "Polski papierowej do Polski cyfrowej" będzie wprowadzenie tzw. publicznej aplikacji mobilnej, którą każdy użytkownik będzie mógł ściągać na smartfona. To będzie taki portfel na różnego rodzaju dokumenty, takie jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacje, dowód rejestracyjny - wyjaśniał minister, zaznaczając, że użytkowanie takiej aplikacji będzie dobrowolne i bezpłatne.

Dystrybucją identyfikacji elektronicznej może się zająć państwo, ale też inne podmioty komercyjne np. banki. "Tworzymy federacyjny model cyfrowej tożsamości, po to, by lawinowo zwiększyć liczbę użytkowników korzystających z e-administracji i e-biznesu - powiedział Zagórski.

Przypominał też, że obecnie z profilu zaufanego, który może też być tzw. podpisem cyfrowym korzysta 1,7 mln osób. Z wypowiedzi ministra wynika, że system elektronicznej identyfikacji danych powinien być gotowy do 2020 roku. Na jego budowę rząd przeznaczył 5 mln zł, a na utrzymanie będzie wydatkowane 8 mln zł co roku. Minister powiedział też, że jeszcze w tym roku ma być gotowa nowa formuła gov.pl, trwają też prace nad systemem e-doręczeń. Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji cyfryzacji i innowacji.

Tymczasem, jak radzą wszyscy eksperci ds. bezpieczeństwa w sieci, jeden login i hasło do wszystkich usług, z jakich korzystamy, to proszenie się o poważne problemy. Zdaniem firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, powinniśmy mieć osobne loginy i hasła a także kilkanaście adresów mail, tak - by w razie wycieku danych - cyberprzestępcy nie mieli dostępu do pozostałych naszych usług.

Jak więc pozostać w siei bezpiecznym? Przypominamy kilka porad:

- Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i anty-malware, a następnie aktualizuj je i regularnie uruchamiaj. Najpierw jednak przeprowadź dokładne rozeznanie. Pamiętaj także, że żadne programy nie są w 100% skuteczne. Dlatego warto co pewien czas powtarzać skanowanie urządzenia za pomocą różnych programów. Wiele z nich jest dostępnych online lub na licencji umożliwiającej bezpłatne korzystanie przez określony czas. Bądź jednak przy tym ostrożny: wiele produktów udających narzędzia zabezpieczające to w rzeczywistości ukryte złośliwe oprogramowanie.

- Zainstaluj firewall’a. Większość pakietów zabezpieczeń dla użytkowników domowych zawiera taką opcję. Włącz ją i pamiętaj – nawet domyślne ustawienia są lepsze niż zupełny brak zapory!

- Dbaj o "higienę haseł" i zmieniaj je co kilka miesięcy. Skorzystaj z zaszyfrowanego narzędzia do ich przechowywania. Używaj różnych haseł w różnych miejscach, nie mieszaj osobistych z wykorzystywanymi w pracy. Coraz częściej media społecznościowe i dostawcy różnych usług, np. Facebook, Google, Yahoo, zapewniają możliwości silniejszego uwierzytelniania, w tym dwuetapową weryfikację - korzystaj z takiej możliwości.

- Poszukujesz pomysłu na dobre hasło? Przypomnij sobie fragment ulubionej piosenki, fragment wiersza albo cytat z książki. Użyj pierwszej i ostatniej litery każdego słowa, aby utworzyć ciąg hasła. Następnie niektóre litery zastąp cyframi i znakami specjalnymi.

- Nowe usługi jak np. LastPass zostały opracowane po to, aby pomóc w zarządzaniu wszystkimi hasłami. Potrzebujesz tylko hasła głównego, aby być na bieżąco. Technologia będzie automatycznie tworzyć długie, losowe hasła dla każdej aplikacji, z której korzystasz i zapisywać je w zaszyfrowanym formacie.