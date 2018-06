Apple Pay działa podobnie, jak Android Pay - do wirtualnego portfela w naszym telefonie dodajemy karty debetowe i kredytowe. POtem wystarczy telefon odblokować i przyłożyć do termnala płatniczego, a transakcję potwierdzić odciskiem palca. Możemy też do płatności wykorzystać zegarek Apple Watch. System działa na iPhone'ach od serii 6s do obecnej generacji.

By skorzystać z Apple Pay trzeba mieć jednak konto w jednym z 8 obsługujących go banków w Polsce - Pekao SE, BZ WBK, Alior, T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank, Reiffeisen Polabnk i Nest Bank. We wrześniu do tej listy dołączy też PKO BP.