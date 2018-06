Google wprowadziło nową funkcję swoich wiadomości. Może z nich skorzystać każdy użytkownik Safari, Edge, Chrome i Firefoxa, uruuchamiający te przeglądarki na komputerze czy tablecie (na iPadzie też to działa). Do konwersacji da się bez problemu dołączyć zdjęcia czy emotki.

Samo włączenie tej funkcji jest proste. Najpierw uruchamiamy Wiadomości Android na smartfonie (trzeba ją zaktualizować do najnowszej wersji), potem wchodzimy na komputerze czy tableciena messages.android.com. Na stronie znajdziemy kod QR. Wtedy odpamy apliakcję do wysyłania wiadomości na smartfonie (musi to być oryginalny program Google'a - własne aplikacje producentów sprzętu nie zadziałają). W górnym prawym rogu naciskamy ikonę z trzema kropkami i wybieramy "wiadomości przez internet". Potem wystarczy zeskanować kod QR i nasz telefon zostanie połączony z komputerem. Trzeba tylko pamiętać, że możliwość wysyłania SMS-ów przez komputer działa jedynie przy włączonym telefonie - jeśli padnie w nim bateria, stracimy połączenie.

Niestety na razie nie wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z nowej opcji -Google wprowadza ją bowiem stopniowo, by uniknąć problemów technicznych. Trzeba więc cierpliwie poczekać, aż opcja "wiadomości przez internet" pojawi się na naszym smartfonie.