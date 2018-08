Norton Security oferuje zadbanie o bezpieczeństwo zarówno peceta, jak i smartfona. Na komputerze mamy zarówno nakładki, zapewniające bezpieczeństwo naszego wyszukiwania, filtry antyphishingowe, czy też menedżer haseł do naszych kont w sieci. Wszystko jest bardzo łatwe w instalacji i w obsłudze. Możemy bez problemu dodać kolejne urządzenia do naszej ochrony, wysyłając zaproszenia na maila.

Prawdziwe pazury oprogramowanie pokazuje jednak na urządzeniach mobilnych. Nie chodzi tylko o samo skanowanie plików. Dostajemy możliwość włączenia darmowego VPN w publicznych sieciach WiFi, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo naszego telefonu, gdy korzystamy z sieci w centrach handlowych czy w mieście. Do tego program sprawdza aplikacje w sklepie Google Play, czy przypadkiem ściągany program nie jest szkodliwy.

Aplikacja w podobny sposób sprawdza strony, na które wchodzimy - także te z linków, które dostajemy na Facebook Messenger czy na Instagramie. System potrafi nam także pokazać, która aplikacja i gdzie wysyła nasze dane. Mało tego, możemy zabezpieczyć aplikacje przed nieuprawnionym dostępem dzieci czy innych domowników, blokując je specjalnym kodem lub wymagając odblokowania skanem linii papilarnych Ostatnią linią obrony jest pakiet zabezpieczeń w razie kradzieży. Możemy nasz telefon zdalnie wyczyścić lub też - za pomocą strony internetowej czy wiadomości SMS - kazać smartfonowi wysłać dane o lokalizacji, zablokować telefon czy też nakazać zrobienie zdjęcia i twarzy nowego użytkownika. Dzięki temu łatwiej jest skradziony telefon odzyskać.

Jeśli chodzi o jakość ochrony, to zdaniem niezależnych testów, Norton radzi sobie świetnie. Według portalu AV-Test.org Norton uzyskał maksymalną ocenę, jeśli chodzi o wykrywanie szkodliwego oprogramowania. Jedyny problem, jaki wykryto, to w dwóch przypadkach na 41 uznał, że legalne oprogramowanie podejmuje niedozwoloną operację i zablokował akcję.

Podsumowując - Norton Security to pakiet który idealnie sprawdzi się zarówno na komputerach PC, jak i urządzeniach mobilnych. Nie obciąża komputera podczas skanowania czy pracy. Do tego oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa przy pracy w publicznym WiFi. Jeśli nie macie jeszcze oprogramowania chroniącego sprzęt przed atakami, to warto ten pakiet rozważyć.