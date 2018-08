Obecnie jesteśmy do tego stopnia uzależnieni od bycia online, że 23 proc. osób wolałoby dać się przyłapać nago w miejscu publicznym niż nie mieć przy sobie urządzenia połączonego z internetem - czytamy w najnowszym badaniu firmy Kaspersky Lab. Okazuje się też, że aż dla 22 proc. ludzi dostęp do sieci jest rónie ważny co dostęp do jedzenia, wody i mieszkania. Z kolei dla ponad 80 proc. badanych zgubienie smartfona albo tabletu jest równie stresujące co udział w drobnym wypadku samochodowych czy choroba. Do tego, używając urządzenia mobilnego, tracimy kontrolę nad otoczeniem. 26 proc. badanych nie odrywa bowiem wzroku od wyświetlacza, przechodząc przez ulicę, a 21 proc. korzysta z telefonu idąc po niebezpiecznym terenie.

Dostęp do internetu stał się czymś powszechnym we współczesnym świecie, a dla wielu wręcz absolutną koniecznością. Nasza chęć bycia online przez cały czas oraz to, do czego jesteśmy skłonni posunąć się, żeby utrzymać tę łączność cyfrową, podkreśla, jak ważne są dla nas urządzenia z dostępem do internetu. Jednak w związku z tym, że internet przenika wszystkie aspekty naszego życia, bezpieczeństwo jest czymś, czego nie można ignorować i o czym należy pamiętać niezależnie od tego, co robimy i gdzie się znajdujemy. Użytkownicy powinni dopilnować, aby niezależnie od sytuacji połączenie z internetem było bezpieczne – powiedział Dmitrij Aleszin, wiceprezes ds. marketingu produktu, Kaspersky Lab.