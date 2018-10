Jack Dorsey - jak donosi brytyjskie Metro - chce usunąć "wkrótce" przycisk pod postem, który pozwala na polubienie wiadomości. Zdaniem Dorseya, to działanie sprawi, że ludzie zaczną w końcu dyskutować w sposób cywilizowany.

Powołuje się też na badania psychologów, którzy twierdzą, że ludzie stają się uzależnieni od powiadomień w serwisach społecznościowych. Sprawiają one bowiem, że non stop siedzimy na Twitterze, sprawdzając, kto ze znajomych lubi nasze wpisy. Brak polubień może zaś - jak twierdzą badania psychologiczne, a któe powołuje się "Telegraph" prowadzić do zmniejszenia samooceny i do depresji.

Na razie reakcje w mediach społecznościowych są mało przychylne. Internauci krytykują plany Dorsey'a i twierdzą, że szybsze i skuteczniejsze usuwanie kont szerzących moweę nienawiści bardziej by poprawiło poziom portalu.