W komunikacie opublikowanym we wtorek Samsung podkreślił, że podjął ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania produkcji telefonu w związku z obawami o bezpieczeństwo klientów. Decyzję ogłoszono w niecałe dwa miesiące od premiery urządzenia. Na początku września Samsung ogłosił akcję serwisową dotycząca 2,5 mln smartfonów Galaxy Note 7. Doszło do tego w związku z pojawiającymi się informacjami o przypadkach poważnego przegrzewania się urządzeń, które mogły prowadzić do ich zapalenia.

Decyzja o całkowitym wstrzymaniu produkcji nastąpiła po ostatnich doniesieniach o zapaleniu się telefonów, które wymieniono w ramach akcji koncernu. Wcześniej firma zwróciła się do sieci telekomunikacyjnych i dystrybucyjnych o wstrzymanie sprzedaży Galaxy Note 7. Południowokoreański koncern zapewniał też o podejmowaniu działań we współpracy z organami państwowymi w celu wyjaśnienia przyczyn tych wypadków. Nawoływano jednocześnie do wyłączania Galaxy Note 7, a także niekorzystania z nich na pokładach samolotów.

Analitycy szacują, że wycofanie smartfonów z półek sklepowych może kosztować Samsunga nawet 17 mld dolarów. Jednocześnie kłopoty z Glaxy Note 7 mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy. Podczas wtorkowego notowania na południowokoreańskiej giełdzie w Seulu akcje koncernu spadły o 8 proc. - co stanowi najgorszy dzienny wynik procentowy od 2008 roku. Tymczasem na londyńskim parkiecie akcje Samsunga spadły o ponad 9 proc.

Debiutujący w sierpniu Galaxy Note 7 miał w założeniu konkurować o dominację na światowym rynku z najnowszymi smartfonami Apple'a. Urządzenie spotkało się z pozytywnymi recenzjami, a zamówienia w przedsprzedaży przekroczyły możliwości produkcyjne koncernu. Jednak po kilku dniach od premiery zaczęły pojawiać się informacje na temat pierwszych problemów z tym urządzeniem.

Do tej pory Samsung nie podał co jest przyczyną zapaleń i nadmiernego przegrzewania się w telefonach wymienionych podczas akcji serwisowej. Zdaniem ekspertów może chodzić o kilka przyczyn w tym ponownie o problem z bateriami