Roccat Skeltr to najnowsza propozycja niemieckiej firmy dla graczy, którzy dużo grają i rozmawiają przez telefon. W przeciwieństwie do tradycyjnych klawiatur, można do niej podłączyć smartfona. Dzięki temu, gdy ktoś dzwoni możemy za pomocą jednego przycisku sprawić, że do rozmowy wykorzystujemy komputerowe słuchawki - nie trzeba więc przerywać rozgrywki czy pracy, by trzymać w dłoni telefon. Do tego dzięki specjalnemu oprogramowaniu możemy na ekranie telefonu wyświetlić najważniejsze parametry naszego komputera - prędkość wentylatorów, temperaturę procesora czy informacje o karcie graficznej.

Design samej klawiatury nie jest za to rewolucyjny - u góry mamy specjalne wgłębienie, które służy do umocowania telefonu. Mamy też 5 przycisków do zapamiętywania makr. Brakuje za to osobnych przycisków do kontroli multimediów - pauzę czy odtwarzanie filmu wywołuje się przez wciśnięcie klawisza funkcyjnego i specjalnego klawisza z logiem Roccat.

Na górze mamy też dostępne przyciski, które pozwalają odebrać rozmowę telefoniczną, czy wykorzystać klawiaturę do napisania SMS-a. Mamy tez port USB do podłączenia telefonu i gniazdo mikrofonu i słuchawek - potem odpowiednie przewody z klawiatury podłączamy do karty dźwiękowej w komputerze. Jeśli zaś chodzi o podświetlenie, to możemy wybrać dowolny kolor - nie da się jednak ustawić podświetlenia pod poszczególne klawisze.

Jak się pisze na Skeltr? To najlepsza klawiatura, z jakiej korzystałem - mimo braku mechanicznych przełączników jest dość szybka i precyzyjna. Klawisze mają wygodny skok i nadaje się zarówno do gier, jak i do pisania. Dobrze wyprofilowana jest także podkładka pod nadgarstki.

Klawiatura ta jedną zasadniczą wadę - jak na membranówkę z modułem Bluetooth kosztuje drogo - jej cena to ponad 700 złotych, czyli tyle, ile trzeba zapłacić za najlepsze tego typu peryferia dla graczy z mechanicznymi przełącznikami. Dlatego też,warto mocno zastanowić się nad jej zakupem. Jeśli potrzebujecie tylko urządzenia do pisania i grania i dodatkowe funkcje nie są wam potrzebne, to są tańsze i równie wygodne klawiatury. Jeśli zaś uznacie, że bez podłączenia telefonu do klawiatury nie da się funkcjonować przy komputerze i faktycznie wykorzystacie wszystkie funkcje Skeltr, to będzie wam ona bardzo dobrze służyć.