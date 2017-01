Lenovo Yoga Tab 3 Plus to 10"- tablet o rozdzielczości ekranu 2560x1600, pracujący pod kontrolą Androida 6.0.1. Jego sercem jest układ Snapdragon 652 wraz z układem graficznym Adreno 510. Miejsca na dane mamy - teoretycznie - 32 GB, ale po odjęciu systemu i wbudowanych aplikacji, zostaje nam około 25 GB. Na szczęście zdjęcia i muzykę oraz niektóre programy, możemy trzymać na karcie pamięci.

Design urządzenia, to klasyka Lenovo - na dole mamy stopkę z ruchomym uchwytem, z wbudowanymi 4 głośnikami JBL, które potrafią nawet grać zgodnie z systemem Atmos. Dźwięk jest bardzo dobrej jakości, ale jest pewien problem. W urządzeniu testowym były kłopoty synchronizacji dźwięku z mową - głos słychać było, w momencie gdy postać nie ruszała ustami. Wygląda to komicznie, ale naprawdę potrafi zirytować. Oby Lenovo udało się naprawić to w następnej aktualizacji systemu, bowiem tablet, reklamowany jako doskonały do odtwarzania filmów, nie powinien mieć aż takiego problemu.

Innym problemem jest to, ze przez walcowatą stopkę, możemy mieć problem z umieszczeniem tabletu w niektórych uchwytach samochodowych - po prostu się w nich nie mieści. Dlatego, jeśli chcemy wykorzystywać urządzenie do nawigacji, czy wyświetlania filmów pasażerom, warto zaopatrzyć się w uchwyt, który z Tab 3 Plus nie będzie miał problemów.

Ekran urządzenia to za to punkt odniesienia dla innych producentów. Świetne odwzorowanie kolorów, bardzo dobre kąty widzenia, żadnych problemów z odświeżaniem ekranu. Nie ma też problemów z widocznością na dworze. Ekran błyskawicznie też reaguje na dotyk.

Kolejny plus Lenovo to szybki procesor. Owszem, w porównaniu z układami dostępnymi w telefonach, to Snapdragon 652 nie jest królem wydajności - przegrywa choćby z Galaxy S7. Ale w porównaniu z innymi tabletami pokazuje swoją moc. W AnTuTu urządzenie osiągnęło ponad 74 tys. punktów, a taki Tab S2 Samsunga osiąga zaledwie 48 tys. punktów. Nie ma więc absolutnie żadnego problemu nawet z najbardziej wymagającymi grami. To jeden z najszybszych tabletów dostępnych na rynku.

A teraz najjaśniejszy punkt Tab 3 Plus - bateria. Lenovo nie popełniło błędu wielu producentów, łącząc jasny ekran i mocne podzespoły z malutkim ogniwem energetycznym. O nie, tu mamy baterię - potwora o pojemności aż 9300 mAh. Jeśli nie gramy, a jedynie przez około godzinę dziennie przeglądamy sieć i oglądamy filmy, to kilka dni na jednym ładowaniu nie będzie niczym dziwnym. Gdy zaś wykorzystujemy tablet do gier i filmów, to 4 godziny grania zjada jedynie 20 proc. baterii. To naprawdę dobry wynik.

Podsumowując. Lenovo Yoga Tab 3 Plus to urządzenie ze świetnym ekranem, bardzo dobrymi głośnikami, pojemną baterią i mocnym procesorem. Niestety średnia jakość aparatu (choć kto, oprócz Lecha Wałęsy robi zdjęcia tabletem?) oraz problemy z synchronizacją dźwięku sprawiają, że nie można mu wystawić maksymalnej oceny. Lenovo powinno więc jak najszybciej poprawić software urządzenia. Takie błędy nie powinny się pojawiać w gadżecie za ponad 1600 złotych (za wersję LTE - wersja tylko z WiFI to wydatek rzędu 1400 złotych).

Tablet kupujecie więc na własne ryzyko - warto więc skorzystać ze sklepów internetowych. Jeśli błędy z synchronizacją będą się powtarzać, a łatek oprogramowania nie będzie, to urządzenie da się zwrócić bez przeszkód.