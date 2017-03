Premiera odświeżonych iPadów odbyła się bez żadnej pompy. Jedynie na kilkadziesiąt minut zamknięto internetowy sklep koncernu, a w tym czasie wprowadzono do oferty nowe urządzenia. Nowe iPady mają te same wymiary, czy rozdzielczość ekranu, za to dostały nowy procesor - 64-bitowy układ A9, znany z iPhone 6s.

Koncern obniżył też ceny tabletów. Podstawowa wersja iPada z 32 GB pamięci i pozbawiona modułu LTE kosztuje 1799 złotych. Wersja obsługująca karty SIM będzie zaś o 700 złotych droższa. Nowe tablety dostępne będą już 24 marca.