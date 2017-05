Za działanie smartfona odpowiada najnowszy Snapdragon 835 z układem graficznym Adreno 540, aparaty mają odpowiednio 12 i 16 mpx, pamięć RAM to 4 albo 6 GB a wbudowana - 64 lub 128 GB (w zależności od wersji). Jest także możliwość rozszerzenia jej kartą pamięci. Telefon jest wodoodporny (norma IP67), ma 5,5 calowy ekran QHD i 4 mikrofony do zbierania dźwięku. U11 wspiera też aż trzy systemy głosowe: HTC Sense Companion, Asystent Google oraz Amazon Alexa. Bateria ma 3000 mAh.

HTC wyceniło telefon na 3249 PLN, ale jeśli zamówimy go w przedsprzedaży w sieci Orange, Play, Plus oraz T-Mobile, lub w sklepach Euro RTV AGD, dostaniemy wart 2000 zł zestaw Connected Fitness System UA Healthbox, służący do kompleksowego monitorowania aktywności fizycznej. Składa się on z 4 elementów – opaski UA Band, pulsometru UA Heart Rate, specjalnej wagi, oraz aplikacji analitycznej UA Record - dzięki którym użytkownik może komplementarnie zaplanować trening i otrzymuje pełną informację o swojej kondycji oraz postępach.

Akcja potrwa do 26 maja 2017. Wysyłka smartfonów przewidziana jest na pierwsze dni czerwca.