NZXT HUE+ to system kontroli systemów PC oraz zarządzania oświetleniem. Można do niego podłączyć zarówno paski LED, jak i specjalne wentylatory Aer RGB. Sercem jest niewielki kontroler, który idealnie mieści się w zatoce przeznaczonej na twarde dyski (ma nawet otwory na śruby, pasujące do kieszeni dyskowej). Jego z kolei podłączamy molexem do zasilania oraz kablem USB do portu USB 2.0 na płycie głównej - dzięki temu Hue+ jest w stanie odczytywać parametry komputera z płyty. Do tego mamy dwa kanały na podłączenie oświetlenia wentylatorów i diod.

Instalacja jest bardzo prosta, paski LED podłączamy do kontrolera a następnie albo zrywamy paski chroniące taśmę klejącą, albo używamy malutkich magnesów, by ułożyć diody tam, gdzie chcemy. Potem wystarczy tylko ściągnąć najnowszą wersję oprogramowania kontrolującego system.

Hue+ / Materiały prasowe

Aplikacja od NZXT pozwala nam na kontrolę wszelkich informacji o PC - nie tylko podaje temperaturę karty graficznej czy procesora, ale także dane o miejscu na twardych dyskach, zużycie pamięci RAM itp. Z kolei w panelu zarządzania oświetleniem, możemy je sobie ustawić na kilka sposobów - po pierwsze, uzależniając barwy i tempo migania diod od stanu zdrowia naszej postaci; po drugie, możemy ustawić barwę i stan oświetlenia w zależności od parametrów PC - im bardziej procesor i karta graficzna się nagrzeją, tym bardziej diody zmieniają kolory z niebieskiego na czerwony. Ostatnim sposobem na ustawienie diod jest mój ulubiony - komputer świeci się w tedy w rytm muzyki - czy to z gier, z filmów, czy też z odtwarzacza.

Wady tego rozwiązania? Po pierwsze sposób montażu - przy modularnych zasilaczach mało kto używa już wtyczek molex i może być problem z zasilaniem. Po drugie mamy tylko dwa kanały - na jeden z nich przypada maksymalnie 4 paski z 10 LED-ów, więc przy użyciu wentylatorów RGB, może nam zabraknąć miejsca do podłączenia. Po trzecie cena. O ile HUE+ razem z 40 diodami możemy dostać za mniej niż 300 złotych, o tyle wentylatory Aer RGB są piekielnie drogie - trzeba zapłacić około 140 złotych za sztukę.

NZXT HUE+ / Materiały prasowe

Podsumowując. Jeśli chcecie nadać komputerowi niepowtarzalny wygląd i ładnie podświetlić komponenty peceta, to HUE+ jest dla was. To nie tylko kontroler podświetlania, ale też doskonały program monitorujący wszelkie zachowania komputera.