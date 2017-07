XB40 to niewielki głośnik, przypominający swego większego brata - XB5. Dostępny jest w kilku kolorach, ja testowałem wersję czarną. Na górze urządzenia znajdziemy przyciski sterujące, jak też włącznik mocniejszego basu, a z tyłu - za specjalną klapką - gniazdo ładowarki,wejście "line" oraz gniazdo USB, dzięki któremu możemy ładować telefon.

Sony zapewnia, że głośnik jest wodoodporny, jednak w instrukcji urządzenia możemy przeczytać, że nie można głośnika zanurzać, nie jest też odporny na wodę morską - czyli w zasadzie nie trzeba go tylko chronić przed deszczem. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, XB-40 wyposażono w dwie osobne membrany, co pozwala na odtwarzanie prawdziwego dźwięku przestrzennego. Jako, że głośnik jest przeznaczony głównie na imprezy - Sony zdecydowało się zastosować w nim także podświetlenie LED RGB, migające w rytm muzyki oraz miniaturowy stroboskop.

Głośnik bezprzewodowo łączymy z naszym urządzeniem za pomocą Bluetooth albo protokołu NFC. Mój iPhone nie miał żadnych problemów z odnalezieniem głośnika.

Sony do zestawu dołącza specjalną aplikację, która pozwala zarządzać urządzeniem - możemy ustawić efekty świetlne, połączyć kilka XB-40 w jeden system itp. Aplikacja działa poprawnie, choć nie jest konieczna do odgrywania muzyki. Głośnik ma też wbudowany mikrofon, może więc służyć jako narzędzie do rozmów telefonicznych.

Jak to gra? Jak na takie małe urządzenie całkiem dobrze- scena muzyczna jest szeroka, a dźwięki średnie poprawne. Do tego ten bas. To jedno z najlepiej grających bas urządzeń mobilnych, jakie słyszałem. Bije nawet niezłe subwoofery z zestawów kina domowego. Wiadomo, jednak, że nie będzie XB-40 grał tak dobrze, jak sprzęt audiofilski i średnio sobie radzi z muzyką klasyczną. Jednak jako urządzenie, które ma rozkręcić imprezę plenerową i grać głównie gorące, klubowe rytmy sprawdzi się znakomicie. Zwłaszcza, że wyposażono go w dużą baterię, która wystarczy na około 19 godzin.

Wady urządzenia? Po pierwsze aplikacja mogłaby być bardziej wygodna. Po drugie głośnik nie jest tak bardzo wodoodporny, jak mogłoby się wydawać z reklam. Po trzecie - cena. Za XB-40 trzeba zapłacić bowiem około 900 złotych.

Podsumowując: XB-40 to bardzo ciekawe urządzenie. Gra fajnie, ma dodatkowe efekty świetlne i nie boi się wody. Niestety wysoka cena sprawi, że głośnik ten będzie poza zasięgiem finansowym dużej grupy ludzi.