Firma Samsung Electronics zaprezentowała smartfon Galaxy Note8. Smartfon największy w historii tej linii ekran Quad HD+ Super AMOLED o przekątnej 6,3". Dzięki nowej funkcji App Pair, użytkownicy Galaxy Note8 mogą sparować dwie wybrane aplikacje i uruchamiać je jednocześnie w trybie podzielonego ekranu. Teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, aby podczas przesyłania wiadomości do znajomych jednocześnie oglądać wideo lub wykonywać połączenia konferencyjne, z widocznym numerem i programem spotkania.

Telefon wyposażono w nowy rysik S Pen. Ma on jeszcze cieńszą końcówkę, większą wrażliwość na nacisk3 oraz funkcje umożliwiające użytkownikom udostępnianie animowanych tekstów lub rysunków na platformach obsługujących animowane GIF-y (AGIF). Funkcja Always On Display pozwala użytkownikom Galaxy na bieżąco sprawdzać powiadomienia bez konieczności odblokowywania telefonu. Screen off Memo natomiast umożliwia sporządzenie nawet stu stron notatek, przypinania notatek do Always On Display i edytowania ich bezpośrednio na zablokowanym ekranie.

W przypadku wyjazdów za granicę lub witryn internetowych w obcym języku, ulepszona funkcja Tłumacz umożliwia szybkie przetłumaczenie zarówno pojedynczych słów, jak i całych zdań w 71 językach. Wystarczy wskazać rysikiem na tekst. W ten sposób można również przeliczyć jednostki miary i waluty obce.

Podwójny aparat z optyczną stabilizacją obrazu

Dla większości użytkowników kluczową funkcją, na którą zwracają uwagę przy zakupie smartfonu, jest aparat fotograficzny. Smartfon został wyposażony w dwie 12-megapikselowe tylne kamery z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) zarówno w obiektywie szerokokątnym, jak i w teleobiektywie. Co więcej, zaawansowana funkcja Live Focus umożliwia kontrolowanie głębi ostrości oraz efektu rozmycia tła w trybie podglądu oraz już po zrobieniu zdjęcia.

W trybie Dual Capture oba tylne aparaty fotograficzne wykonują zdjęcia jednocześnie i umożliwiają zapisanie obu obrazów – jednego w zbliżeniu z teleobiektywu i jednego z obiektywu szerokokątnego, który pokazuje całe tło.

Obiektyw szerokokątny został wyposażony w czujnik Dual Pixel z funkcją automatycznego ustawiania ostrości, dzięki czemu pozwala uzyskać ostrzejsze, wyraźniejsze zdjęcia nawet w słabym oświetleniu. Galaxy Note8 jest również wyposażony w przedni aparat fotograficzny z matrycą 8MP i funkcją Smart Auto Focus, który sprawdza się przy wykonywaniu wyraźnych selfie i w czatach wideo.

Dual SIM

Najnowszy flagowiec firmy Samsung został wyposażony w hybrydowy slot Dual SIM, który pozwala na naprzemienne korzystanie z dodatkowej karty Nano SIM lub karty Micro SD.

Dodatkowe funkcje

Urządzenie Galaxy Note8 oferuje szereg funkcji i możliwości, znanych z wcześniejszych smartfonów tej linii:

Odporność na wodę i kurz: Cztery lata temu Samsung przedstawił pierwsze wodoodporne urządzenie Galaxy. Dzisiaj Note można zabrać ze sobą niemal wszędzie, nawet tam, gdzie urządzenie i rysik będą narażone na wodę i kurz (IP684). Użytkownicy mogą pisać po ekranie nawet wtedy, gdy jest on mokry.



Szybkie ładowanie bezprzewodowe: Pierwsze urządzenie Galaxy z funkcją ładowania bezprzewodowego zadebiutowało dwa lata temu.

Bezpieczeństwo: Galaxy Note8 oferuje szeroki wybór opcji uwierzytelniania biometrycznego, w tym skanowanie tęczówki i linii papilarnych. Na poziomie sprzętowym i oprogramowania bezpieczeństwo zapewnia Samsung Knox6. Funkcja Bezpieczny Folder pozwala oddzielić dane prywatne od tych służbowych.



Samsung DeX: Galaxy Note8 współpracuje ze stacją dokującą Samsung DeX. Dzięki temu ze smartfonu można korzystać jak z komputera stacjonarnego.

Galaxy Note8 będzie dostępny od połowy września i oferowany w kolorach Midnight Black, Maple Gold i Deepsea Blue. W przedsprzedaży w Polsce telefon można będzie dostać razem ze stacją Dex. Cena niestety nie należy do najniższych - za smartfona trzeba zapłacić 4300 złotych.