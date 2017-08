Design nowego telewizora QLED QE49Q7F jest bez zarzutu. Cienkie metalowe ramki z błyszczącego aluminium sprawiają wrażenie produktu Premium. Do tego mamy ładną, cienką podstawkę (mocowaną na śruby). Równie elegancki jest minimalistyczny pilot (wykonany z aluminium) - mamy na nim tylko przyciski głośności, zmiany kanałów, wyszukiwania głosowego czy koło sterujące ustawieniami telewizora.

Tak, jak w innych modelach Samsunga, także i tu nie ma mowy o zwisającej z tyłu plątaninie kabli. Oprócz przewodu zasilającego, jest jeden cieniutki przewód prowadzący do specjalnego pudełka zwanego "One Connect" - to do niego potem podpinamy kabel internetowy czy przewody HDMI. Dzięki temu, dużo łatwiej ekran jest powiesić na ścianie, czy ustawić na szafce.

System smart TV Samunga, oparty na systemie Tizen to klasa sama w sobie. Jest prosty w obsłudze, jego najważniejsze funkcje są łatwo dostępne, a przede wszystkim jest piekielnie szybki. To nie "mulący" Android z telewizorów konkurencji. Równie proste są ustawienia telewizora.

Jak się ogląda filmy na ekranie QLED? Zacznijmy od tego, że ta technologia to ulepszenie telewizorów SUHD z tak zwaną „kwantową kropką”. W QLED-ach poprawiono jasność oraz rozszerzono zakres barw tak, że telewizor zawsze (niezależnie od poziomu jasności) uzyskuje prawie 100 proc. natężenia koloru. Nic więc dziwnego, że w jasno oświetlonym pokoju, w trybie dynamicznym, wygląda fantastycznie. Kolory są żywe, ale nie przesycone, a czerń jest równie dobra, co u konkurencji. W specjalnie przygotowanym pokoju kinowym, może wyglądać to na tle konkurencji inaczej, jeśli jednak takiego pokoju nie mamy, to filmy wreszcie da się spokojnie oglądać, nie zasłaniając okien, by odciąć światło, zakłócające odbiór.

Podsumowując, QLED Samsunga, mimo że stanowi rozwinięcie technologii LCD, a nie jest czymś nowym, jak OLED, sprawia się bardzo dobrze. W codziennym użytkowaniu, gdy postawimy go w salonie, nie musimy się martwić o to, że przy złym oświetleniu będą problemy z obrazem. Do tego ma fantastyczny design i bardzo wygodny system smart TV. Cena testowanego egzemplarza także nie jest zbyt wysoka – można go już dostać za 5700 złotych.