Dobrze wyposażone telefony ze średniej półki nie muszą kosztować majątku. Nowe Alcatele będą świetnym wyborem dla osób, które cenią sobie praktyczność oraz komfortowe i bezproblemowe działanie. Zwłaszcza A7, który jest już w naszych rękach, zapowiada się bardzo ciekawie i może stanowić alternatywę dla bardzo popularnego średniopółkowego Xiaomi Redmi Note 4.

Alcatel A7 jest napędzany procesorem Mediatek 6750T (42828 pkt. w AnTuTu Benchmark), ma 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą pamięci i baterię o imponujących 4000 mAh. Ma też umieszczony z tyłu czytnik linii papilarnych (który do najszybszych nie należy, jest za to bardzo celny), przyzwoity głośnik pod ekranem, a nie z tyłu albo na dolnej krawędzi (takie położenie sprawdza się najlepiej przy oglądaniu filmów czy YouTube) i plastikową obudowę, która nie udaje, że jest z metalu, za to jest bardzo praktyczna, bo smartfon doskonale trzyma się w dłoni i nie zbiera odcisków palców.

Ekran IPS ma przekątną 5,5 cala (401 ppi) a Alcatel wyposażył A7 w najnowszą, 7 wersję Androida, którą podrasował kilkoma dodatkami. Sporym plusem jest też obecność modułu NFC, dzięki któremu możemy zamienić A7 w kartę płatniczą. Na bardzo wysokim poziomie jak na tą półkę cenową stoją także możliwości fotograficzne telefonu. Aparaty maja odpowiednio 16 i 8 mpx i zdjęcia z obu wyglądają bardzo dobrze.

Wideo nakręcimy w rozdzielczości FHD, a do dyspozycji mamy elektroniczną stabilizację obrazu. To wszystko dostaniemy za 899 zł, co jest bardzo atrakcyjną propozycją. Dla przypomnienia, Redmi Note 4, o którym pisałem tutaj>>> i który także jest bardzo dobrze wyceniony, kosztuje 1099 zł. Na jego korzyść przemawia metalowa obudowa i lepszy procesor, nie ma jednak NFC i robi nieco gorsze zdjęcia.

Idol 5 / dziennik.pl

Idol 5 / dziennik.pl

Drugim urządzeniem Alcatela, które w październiku zobaczymy na sklepowych półkach, jest model Idol 5. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa, 5 nie jest następcą tak popularnej i dobrze przyjętej 4-ki. Ma gorszą specyfikację, ale też celuje w niższy segment rynku. Jej sercem jest MediaTek 6753 do tego mamy 3 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej (jest slot na kartę pamięci), aparaty mają 13 i 5 mpx, a bateria pojemność 2760 mAh. Wszystko to zamknięte jest w metalowej, solidnej obudowie. Jest czytnik linii papilarnych, a ekran ma przekątną 5,2 cala. Cena w Polsce to 799 zł.