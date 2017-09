Panasonic na targach IFA przedstawił rozwój swojej wizji miasta, opartego na energii zarówno z wodoru, jak i Odnawialnych Źródeł Energii – elementy tej strategii zastosowano już nie tylko w japońskich miastach, ale także trafiają one do Europy – koncern współpracuje z jednym ze szwajcarskich miast.

System opiera się na wykorzystaniu pojemnych baterii Panasonica do magazynowania ekologicznie produkowanej energii, która potem jest wykorzystywana zarówno do ogrzewania, jak i do zasilania domów oraz ładowarek elektrycznych samochodów. Panasonic bowiem stworzył urządzenia, które pozwalają ładować e-auta z dowolnej latarni ulicznej. Rozwiązania te dostępne są też dla pojedynczych domów - wystarczy podłączyć specjalną baterię Panasonica do paneli słonecznych, a zbiera ona w dzień energię, którą potem wykorzystuje w nocy.

IFA - bateria domowa / Materiały prasowe

Firma uważa, że w ten sposób miasta są dużo cichsze, emitują znacznie mniej zanieczyszczeń i potrzebują dużo mniej energii z sieci. Do tego - jak wyliczyli niemieccy partnerzy japońskiego koncernu - oszczędności na takim podejściu mogą sięgnąć aż do 800 euro rocznie na dom.

Rewolucja dotknęła też domowego sprzętu AGD. Nie chodzi tylko, jak w przypadku Samsunga o skrócenie czasu pracy pralki o połowę, ale o wykorzystanie funkcjonalności Internetu Rzeczy w sprzęcie. Najlepiej zademonstrowały to Siemens, Electrolux i Liebherr. Pierwszy koncern stworzył najpierw pralkę, do której dostajemy specjalny czujnik, rozpoznający rodzaj tkaniny i stopień zabrudzenia, który potem przekazuje dane do komputera urządzenia, by odpowiednio ustawić temperaturę i program.

IFA - pralki Siemens / Materiały prasowe

Niemiecka firma zbudowała też stacjonarnego robota, który sprawdza, co mamy w lodówce, następnie pokazuje listę przepisów, które możemy przyrządzić z naszych zapasów, by na koniec przesłać te informacje do piekarnika, który dobierze moc grzałki i czas pieczenia. Wszystko w pełni kontrolowane głosem.

IFA - robot Siemens / Materiały prasowe

Podobne rozwiązania ma Liebherr - firma ma lodówkę z kamerą, która identyfikuje przedmioty w środku, potem wysyła nam ich listę na telefon i w razie czego można od razu zamówić brakujące produkty. Inne, ciekawe rozwiązanie przedstawił Electrolux – to kuchenka z kamerą, która przesyła obraz z piekarnika na smartfona, by łatwo można było sprawdzić, czy się coś nie przypala.

IFA - Electrolux / Materiały prasowe

W cyfrowej awangardzie są także dwie polskie firmy - Solgaz i Fibaro. Druga z nich, producent urządzeń do zbudowania cyfrowego domu, przygotował skomplikowany e-dzwonek. Urządzenie rozpoznaje nasz telefon, gdy zbliżamy się do furtki, gdy zbliżamy się do domu, potrafi też przesłać sygnał wideo z interkomu na nasz telefon - dzięki czemu wiemy, kto przyszedł do nas do domu. Gość może też nagrać krótką wiadomość wideo.

IFA - ogrzewanie Fibaro / Materiały prasowe

Drugą nowością, którą polski producent przedstawił na targach IFA jest specjalny kontroler grzejników. Możemy nim sterować albo tradycyjnie – po prostu kręcąc gałką ustawiamy temperaturę, albo też podłączyć go do domowej centralki, czy do smartfona, tak by zdecydować zdalnie o ustawianiu temperatury. Przydaje się to, gdy po wyjściu z domu obniżamy ciepło kaloryferów, a przed wyjściem chcemy podnieść temperaturę w domu.

IFA - dzwonek Fibaro / Materiały prasowe

Z kolei Solgaz pokazał nowe płyty gazowe, wbudowane w czujniki, które wykrywają nagły wzrost temperatury garnka, czy czajnika. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, to ma sprawić, że nasze kuchenne sprzęty już się nie przypalą, bo kuchenka natychmiast odetnie gaz.

IFA - płyta Solgaz / Materiały prasowe

Część firm pokazało tez produkty, których nikt raczej nie podejrzewałby o połączenie z Internetem Rzeczy- jednak szwajcarska firma LauraStar stworzyła aplikację do… żelazka. Pokazuje ona nie tylko filmiki, jak porządnie prasować, ale także pozwala nam kontrolować sposób, w jaki przykrycie deski do prasowania podnosi się pod napływem powietrza, co ułatwia prasowanie, ale także ustawić czy para z żelazka ma być automatycznie kontrolowana przez stopkę urządzenia, czy też sami chcemy ustawić ten parametr.

IFA - żelazka Laurastar / Materiały prasowe

Wielu producentów pokazało też rozwiązania oparte na inteligentnych asystentach, jak Amazon Alexa czy Google Assistant - dzięki nim możemy głosem sterować zarówno AGD jak i RTV, robić zakupy, odtwarzać ulubioną muzykę czy filmy oraz sterować poziomem jasności i kolorem żarówek. Jest tylko jeden problem - oba te systemy nie są dostępne w Polsce i, biorąc pod uwagę, poziom trudności naszego języka, długo będziemy musieli czekać na polskie ich polskie wersje.

IFA - głośnik Panasonic do sterowania Alexą / Materiały prasowe

Trzeba tez pamiętać, że o ile cyfrowy dom wydaje się dużym ułatwieniem życia i znacząco zwiększy nam ilość czasu wolnego, to na rynek dopiero pierwsza generacja takich urządzeń. A to oznacza wysoką cenę sprzętu- kuchenka Electroluxa kosztuje aż 2500 euro, a e-interkom Fibaro wynosi 800 euro. Dopiero w miarę postępu nowych technologii, cena powinna spaść do akceptowalnego poziomu – to jednak potrwa kilka lat.