Najnowszy produkt GoodRam to karta MicroSD o prędkości zapisu do 240 MB/s iprędkości odczytu do 280 MB/STo zresztą nie jedyny high-endowy produkt GoodRam. Polska firma postanowiła bowiem stworzyć specjalną linię produktów dla zawodowców - czy to graczy, czy też fotografów. W serii IRDM dostępne więc będą zarówno karty pamięci i SSD (zarówno w formatach M.2 NVME jak i SATA) oraz pamięci RAM.

O ile w przypadku dysków i kart SD kolory nie odgrywają większej roli, o tyle pamięci dostępne będą w kilku wersjach kolorystycznych. Jak mówił mi Dariusz Nagły z GoodRam, przeznaczone są one dla tych graczy, którzy oczekują nie tylko świetnych wyników , ale także nie zburzą wizji kolorystycznej ludzi, którzy sami składają sobie komputery. Dlatego też łatwo będzie dopasować barwy RAM do posiadanej płyty głównej, czy też koloru chłodziwa. Kości pamięci mają też dożywotnią gwarancję.

Firma zapewnia też, że o ile czas gwarancji na SSD jest krótszy niż w przypadku innych producentów, to GoodRam daje nam dużo większy limit zapisu danych, po przekroczeniu których gwarancja przestaje być ważna.