Toalety przyszłości będą musiały sprostać rosnącym wymaganiom ludzi oraz uporać się z wyzwaniami starymi jak świat, lecz nigdy do końca nie rozwiązanymi jak np. wandalizm lub kwestia kolejek do toalety. Z drugiej strony czekają nas wynalazki i udogodnienia, o których kilkanaście lat temu nikomu się jeszcze nie śniło. Wiele z przedstawionych poniżej innowacji jest dopiero w sferze testów lub jest na tyle droga, że szybko nie zobaczymy ich w publicznej toalecie w naszym mieście, ale z pewnością z czasem, te rozwiązania się upowszechnią i wszyscy będziemy mogli się nimi cieszyć. Poniżej przedstawiamy najnowocześniejsze funkcje i rozwiązania w sferze toalet.

1. Toalety, które same się czyszczą

Nie mówimy oczywiście o samej muszli klozetowej, ale o całej powierzchni toalety. Badania dowodzą, że promienie UV zabijają nawet do 99,9 % bakterii, a firma Boeing postanowiła wykorzystać ten fakt w prototypowych samoczyszczących samolotowych toaletach. Pierwsze toalety publiczne tego typu można spotkać już w Nowym Yorku. Jeśli dodać do tego fakt, że w Polsce istnieją już publiczne szalety z samospłukującą się podłogą, to być może nie będziemy musieli długo czekać na kolejne innowacje.

2. Ekologiczne toalety przenośne

Wadą toalet przenośnych jest duża ilość chemii, która jest potrzebna do utrzymania ich w czystości, zużywanie się sprzętu oraz niski poziom higieny w takich miejscach. Ciekawym rozwiązaniem są całkowicie naturalne toalety - niestety wyłącznie do oddawania moczu dla mężczyzn, ale to dopiero początek - będące w dodatku dostarczycielem ekologicznego kompostu. Powstają ze stogów siana i dzięki zawartemu w słomie węglowi, a w moczu azotowi, po kilku miesiącach z takiej toalety powstaje nawóz do uprawy warzyw i owoców.

3. Aplikacje znajdujące nam najbliższą toaletę

Będąc w obcym mieście zazwyczaj nie mamy pojęcia, gdzie może znajdować się najbliższa toaleta, a gdy potrzeba jest pilna, to wtedy sytuacja robi się naprawdę problematyczna. Na szczęście istnieją już aplikacje na telefon, które są w stanie pomóc nam w takim przypadku np. Next Toilet lub Flush.

4. Toalety neutralne płciowo

W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji od jakiegoś czasu pojawiają się toalety neutralne płciowo. Takie określenie toalety oznacza ni mniej, ni więcej to, że z tej toalety mogą korzystać kobiety, mężczyźni, jak i osoby transpłciowe. Rodzi to pewne kontrowersje, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej unifikacji, ale z drugiej strony w barach i nocnych klubach często można spotkać wspólne toalety. Warto pamiętać również o tym, że w naszych domach wszyscy korzystamy przecież z tej samej toalety.

5. Informacje o dostępnych toaletach

Kolejki do damskiej toalety, to żadna nowość, a w miejscach, gdzie Pań dużo, a toalet niewiele, znalezienie wolnej toalety rodzi pewien problem. Właśnie tą kwestię udało się skutecznie rozwiązać na stacjach metra w Taipei, gdzie dzięki tablicom z ledami w kilku kolorach od razu wiadomo, która toaleta jest wolna, która nie i gdzie wystąpiła awaria.

6. Toalety dla krajów rozwijających się

Brak infrastruktury kanalizacyjnej oraz elektryczności w takich krajach uniemożliwia postawienie toalet publicznych oraz tych domowych. Na szczęście fundacja Billa i Melindy Gates opracowała niedawno toaletę, która nie wymaga żadnego podłączenia, a ponadto potrafi odseparować odpady stałe od ciekłych. Odpady stałe są raz w tygodniu wywożone do najbliższego gazogeneratora, gdzie są przetwarzane na nawóz. Pierwsze toalety pojawiły się już w Ghanie.

7. Wspólne kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn

Takie rozwiązanie świetnie mogłoby się sprawdzić w budynkach, gdzie jest zbyt mało miejsca na zupełnie oddzielne toalety, ale jest dostatecznie dużo miejsca na toaletę z osobnymi wejściami, ale z wspólnymi kabinami sanitarnymi.

8. Toaleta spłukana zawsze za pierwszym razem, i to przy mniejszej ilości wody

Mamy tu dwa problemy - trudności ze spłukaniem toalety oraz potrzebę oszczędności wody. Ostatnie innowacje dotyczące zwiększenia szybkości przepływu wody z muszli do odpływu, dają nadzieje na to, że niedługo przy małej ilości wody, będziemy mogli zawsze skutecznie spłukać toaletę.

9. Ręczniki wielokrotnego użytku w toaletach publicznych

Zużycie ręczników papierowych, tylko w toaletach, w skali świata, jest ogromne. Niedługo będzie można ograniczyć wycinkę lasów pod ich produkcję, za sprawą ręczników bawełnianych w rolkach, które po zużyciu są prane i nadają się do ponownego użytku. Takie pojemniki produkuje np. firma CWS-boco.

10. Suszarki do rąk, które suszą dłonie w kilka sekund

Na rynku suszarek do rąk, ostatnio się sporo zmienia i producenci coraz częściej projektują suszarki, które odpowiadają aktualnym czasom. Antybakteryjne filtry HEPA oraz dysze, które potrafią osuszyć dłonie w kilka sekund, to już nie bujanie w obłokach, a teraźniejszość. Natomiast w przyszłości, suszarki do rąk być może całkowicie wyprą papierowe ręczniki do rąk.

11. Papier toaletowy jako zbędny artykuł

Alternatywą dla papieru toaletowego miałoby być mycie poprzez napowietrzoną wodę, a następnie suszenie. W ten sposób papier staje się zbędny, i to rozwiązanie wprowadziła już japońska firma Toto. Ponadto ich najnowsza toaleta spłukuje wodę z domieszką ditlenku tytanu i cyrkonu. co sprawia, że takiej muszli nie trzeba czyścić nawet przez rok. Cena 10 000$ jest adekwatna to możliwości tej toalety.

12. Pełna automatyzacja

W Opolu powstaje właśnie szalet miejski, który pod względem automatyzacji nie będzie miał sobie równych. Bezdotykowo mają działać drzwi, krany oraz dozowniki mydła i suszarki do rąk. Ponadto toaleta ma być odporna na wandalizm, dzięki zastosowaniu trwałych kompozytów oraz stali nierdzewnej.



Ryszard Kurek

Ole.pl