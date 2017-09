Pierwszym urządzeniem, który AvM pokazało na targach to router 7590. Ucieszy on tych, którzy korzystają jeszcze z Neostrady, czy innych usług ADSL. Ma on bowiem wbudowany modem, który pozwala korzystać z tego typu usług bez konieczności kupowania dodatkowych urządzeń. Do tego, dzięki słudze Mu-Mimo prędkość przesyłu danych w sieci bezprzewodowej w domu może wynieść do 2,5 GBit/s. Router wyposażono też w dwa porty USB 3.0 oraz 4 porty Gigabit LAN.

Fritz 7590 / Materiały prasowe

Drugim modelem jest 6890 z antenami zewnętrznymi. To router przeznaczony dla tych, którzy korzystają z sieci LTE - ma bowiem wbudowane gniazdo kart SIM - może też jednak służyć jako zwykły router domowy. Niestety AvM nie zastosowało w nim usługi Mimo, prędkość WiFi wynosi więc "tylko" do 800 Mbit/s. Router ma jeden port USB 3.0 oraz 4 porty Gigabit LAN.

Oba urządzenia mają zmieniony schemat kolorystyczny i nowoczesny wygląd. Zrobiono je z błyszczącego plastiku dobrej jakości i - w przeciwieństwie do poprzednich modeli - zmieniono wszechobecny czerwony kolor na biały. Routery będą wkrótce dostępne w Polsce, na razie jednak ich cena nie jest znana.