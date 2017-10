Obywatelka Tajwanu skarży się w lokalnych mediach, że jej nowy iPhone 8 Plus wybuchł po kilku dniach użytkowania - informuje Fudzilla. Miała podłączyć smartfona do ładowarki, a wtedy bateria stanęła w ogniu, zniszczyła obudowę i wypadła przez ekran. Smartfon trafił do serwisu amerykańskiego koncernu, który teraz sprawdza przyczyny eksplozji.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Apple zdecydowało się w iPhone 8 Plus zamontować baterie tego samego producenta, które wcześniej spowodowały pożary ogniw w Note 7 i w rezultacie doprowadziły do wycofania ego smartfon z rynku. Samsung był tak wściekły na firmę ATL, że została ona skreślona z listy dostawców.