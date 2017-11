Design Bazyliszka nie jest rewolucyjny - to klasyczna mysz dla praworęcznych graczy z podświetlaną rolką i logiem Razera na grzbiecie oraz świetną podkładką na kciuk z lewej strony. Mysz doskonale leży w dłoni, a po kilku godzinah użytkowania nie ma problemu z poceniem się dłoni.

Na górze gryzonia tuż pod rolką znajdziemy przyciski do zmiany rozdzielczości (progi zmian możemy dostosować w oprogramowaniu Razer Synapse 3.0). Z boku znajdziemy dwa dodatkowe klawisze, którym możemy przypisać dowolne funkcje oraz nowość – przełącznik, który działa tylko wtedy, jeśli jest wciśnięty.

Razer początkowo przypisał do niego zmianę DPI do bardzo wysokich wartości, żeby łatwiej celować było podczas pojedynków sieciowych. Jeśli ta opcja nam nie pasuje, możemy ją szybko zmienić – ja korzystam z tego przełącznika, jako klawisza „wciśnij by rozmawiać” w komunikatorze Team Speak.

Równie ciekawe rozwiązanie zastosowano przy rolce myszy – możemy bowiem ustawić prędkość, z jaką będzie się poruszało. Przy przeglądaniu stron WWW czy innych grach, możemy je ustawić tak, by toczyło się z dużą prędkością. Z kolei w grach, gdy przypiszemy do niego zmianę broni, możemy ustawić jego skok, by nie poruszało się z dużym oporem. Niestety Razer zabrał nam za to aktywowanie przycisków „naprzód” i „wstecz” przez wychylenie kółka w prawo lub w lewo.

Basilisk wyposażono w jeden z najlepszych optycznych sensorów na rynku o rozdzielczości aż 16 tys. DPI – nie ma z nim żadnego problemu, ślizga się idealnie po podkładkach materiałowych, czy samym biurku. Jest dokładny i idealnie sprawdzi się w sieciowych strzelankach.

Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie, to razem z Basiliskiem dostaliśmy nową wersję Synapse. 3.0 jest dużo prostsza, niż poprzednie iteracje.

Kafelki ułożono trochę, jak w Windows Mobile. W jednym mamy pogrupowane nasze urządzenia, w drugim możemy przypisać motywy świetlne, w kolejnym mamy możliwość stworzenia makr. Po kliknięciu na używany sprzęt Razera dostajemy możliwość przypisania nie tylko klawiszy klawiatury pod przyciski myszy, ale także choćby ustawienia poleceń systemu operacyjnego

Podsumowując - Basilisk to mysz idealna dla fanów FPS. Świetny sensor, dobra ergonomia i dodatkowe rozwiązania sprawiają, ze to jedna z najlepszych myszy do tego gatunku gier. Sprawdzi się też w innych gatunkach gier, jak i podczas pracy biurowej.