Zestaw występuje w dwóch wariantach - dla użytkowników PC i PS4 oraz dla użytkowników PC i Xboxa. Nie ma niestety możliwości, by jedną kierownicę podpiąć i do konsoli Sony i do Microsoftu.

Jeśli chodzi o design, to niestety projektanci Logitecha trochę przesadzili z kolorami. O ile do jakości wykonania nie można się przyczepić - w przeciwieństwie do konkurencji, G29 pokryta jest prawdziwą skórą, a pedały wykonane są z metalu - o tyle dobór kolorów jest lekko nietrafiony. Pomarańczowe koło wyboru i niebieskie przyciski zastępujące spusty pada nie pasują do stylizacji kierownicy.

Konfiguracja urządzenia jest banalna - zarówno konsola, jak i PC bez problemu rozpoznają urządzenie (na PC musimy dodatkowo ściągnąć pakiet sterowników Logitech). Gry samochodowe, jak Dirt 4, Forza 7 czy Forza Horizon 3 także od razu dopasowują sterowanie do G29.

Jak się jeździ? Gra na kierownicy otwiera zupełnie nowe pole manewru w wyścigach samochodowych. Auto wreszcie reaguje tak, jak normalny samochód, a każdy ruch kierownicy od razu jest przekładany na osie. Z jednej strony wzmacnia to realizm, a z drugiej strony - w porównaniu do pada – zostawia mniejsze pole na jakikolwiek błąd. G29 bowiem nie wybacza, wystarczy lekki ruch nie w tę stronę, a samochód od razu wpada w poślizg (przynajmniej jeśli jedziemy na najwyższym poziomie trudności). Opanowanie samochodu - zwłaszcza na kiepskiej nawierzchni daje jednak w ten sposób niesamowitą satysfakcję.

Wady? Oprócz zbyt kolorowego designu, to G29 ma zbyt głośne motory systemu Force Feedback - konkurencja jest jednak cichsza. Po drugie, z dużej części przycisków - zwłaszcza ze spustów umieszczonych w kole kierownicy nie będziemy korzystać.

Za frajdę z jazdy trzeba zapłacić - G29 kosztuje około tysiąca złotych. Warto jednak pamiętać, że mamy w tej cenie „dwie” kierownice – możemy urządzenie podpiąć bowiem do konsoli. Czy warto ją kupić? To zależy - jeśli jesteście niedzielnymi kierowcami, a gry samochodowe pokonujecie na najłatwiejszym poziomie trudności, to nie. Pad wam wystarczy. Jeśli jednak jesteście maniakiem samochodówek, to bez dobrej kierownicy dobrego czasu nie da się wykręcić.