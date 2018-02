Samsung, przedstawiając swoje zarobki za ostatni kwartał 2017 zapowiedział inwestorom, że w 2018 liczy na zyski ze sprzedaży "najnowocześniejszych urądzeń, takich jak smartfony z wyginanym ekranem OLED" - czytamy na portalu KitGuru. Według plotek, gotowe prototypy pokazano na kilku tajnych spotkań z ekspertami podczas targów CS, a zebrane opinie mają wpłynąć na wygląd i działanie ostatecznej wersji produktu.

Co wiemy o nowym sprzęcie Samsunga? Galaxy X ma być hybrydą smartona z tabletem. Jego 7,3-calowy ekran będzie można tak złożyć, by dało się go używać jako telefonu. Urządzenie na rynek ma trafić w tym roku, jednak nie wiadomo, czy koreańska firma zdecyduje się sprzedać urządzenie na całym świecie, czy tylko na swoim lokalnym rynku. Pewne jest też to, że jako, że to pierwsza generacja wyginanych ekranów OLED, to n pewno nie będzie to tani gadżet.