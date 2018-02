Falcon Heavy, której start - o ile nie zajdą żadne nieprzewidziane konsekwencje - ma nastąpić dziś - to rakieta prywatnej firmy Space X, należącej do Elona Muska. Jej konstrukcja jest prosta – składa się z trzech rakiet Falcon 9 oraz 27 silników. Może przenieść aż 63 tony ładunku, a jej start kosztuje około 90 milionów dolarów. Dla porównania, rakieta, Delta IV, której start kosztuje 350 milionów dolarów wynosi w przestrzeń ładunek o połowę mniejszy.

Do tego, jako, że rakiety Falcon 9 są wielokrotnego użytku to gdy po odpaleniu i osiągnięciu odpowiedniej wysokości rakieta zacznie rozpadać się na trzy części, to jeden poleci w stronę celu, a dwa pozostałe mają wylądować z powrotem na przylądku Canaveral. Trzeci człon - po wyniesieniu na orbitę okołosłoneczną samochodu Tesla – także ma wrócić na Ziemię. Nie wyląduje jednak na stałym lądzie, tylko na statku-dronie, kotwiczącym na Atlantyku.

Jak sugeruje portal Verge. Taka cena startu oraz nośność rakiety sprawią, że dużo łatwiej ludzkości będzie wysyłać bezzałogowe misje na Marsa - da się bowiem wystrzelić na Czerwoną Planetę dużo większe łaziki, niż do tej pory. Do tego w przyszłości będzie można pomyśleć o budowie bazy na Księżycu - Falcon Heavy będzie bowiem w stanie przenieść na satelitę Ziemi elementy konstrukcyjne.

O ile oczywiście dzisiejszy start rakiety przebiegnie bez problemów.